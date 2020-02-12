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В Брестской области увеличили финансирование на борьбу с золотарником и борщевиком Сосновского

12.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области увеличили финансирование на борьбу с золотарником и борщевиком Сосновского
В Брестской области объем финансирования мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных видов растений в текущем году увеличили в три раза по сравнению с 2019 годом, сообщил заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.

«В этом году стоит задача ликвидировать все известные места произрастания борщевика Сосновского и малой популяции золотарника канадского. На выполнение работ по их удалению из средств местных бюджетов предусмотрено выделить Br27 тыс. Еще в прошлом году на эти цели было направлено Br9 тыс.», — отметил Сергей Шилинчук.

В Брестской области мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского в прошлом году проводились на всех территориях, где он был выявлен. В результате площадь его произрастания уменьшилась с 20,24 га до 12,98 га. Тем не менее, было выявлено два новых места произрастания этого агрессивного вида на площади 0,74 га.

Борьба с золотарником канадским пока не принесла желаемого эффекта. При этом еще несколько лет назад в регионе этого растения практически не было. В последние годы наблюдается его экспансия и дальнейшее распространение, особенно на неиспользуемых землях. Площадь выявленных мест произрастания золотарника канадского увеличилась с 27,23 га до 54,84 га. Обнаружено 60 новых мест его произрастания: 19 — в Малоритском районе, по 9 — в Ганцевичском и Каменецком, 6 — в Пружанском. Для более эффективного поиска используется квадрокоптер.

«Анализ мест произрастания золотарника канадского показывает, что 65% площадей расположено в населенных пунктах, на землях общего пользования и приусадебных участках, — отметил Сергей Шилинчук. — На протяжении многих лет граждане выращивали его как декоративное растение или медонос, высаживали на кладбищах, приусадебных, дачных участках. Важной задачей для нас является изменить отношение людей к этому растению».

С целью повышения информированности жителей региона о золотарнике канадском природоохранные службы размещают в общественном транспорте, сельисполкомах, на кладбищах соответствующие листовки.

По мнению зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, бороться с золотарником канадским еще сложнее, чем с борщевиком Сосновского. Это многолетнее растение хорошо укореняется, очень конкурентное, вытесняет другие виды травянистых растений. Даже многократное скашивание в течение одного года не дает эффекта по его уничтожению, а иногда его даже становится больше. Наиболее эффективный способ борьбы с ним это вовлечение земель в оборот для выращивания сельхозкультур, других целей.

Напомним, что золотарник канадский наряду борщевиком Сосновского, борщевиком Мантегацци, золотарником гигантским, кленом ясенелистным, коноплей посевнуой, маком cнотворным, робинией (лжеакацией) и  эхиноцистисои лопастным внесен в перечень растений, запрещенных в стране к интродукции (переселению) и акклиматизации. Более чем из 300 чужеродных растений для Беларуси в черный список внесены 54 наиболее агрессивных вида.

По информации БелТА

 
 
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> В Брестской области объем финансирования мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных видов растений в текущем году увеличили в три...
 
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