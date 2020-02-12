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В Брестской области увеличили финансирование на борьбу с золотарником и борщевиком Сосновского
12.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Брестской области мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского в прошлом году проводились на всех территориях, где он был выявлен. В результате площадь его произрастания уменьшилась с 20,24 га до 12,98 га. Тем не менее, было выявлено два новых места произрастания этого агрессивного вида на площади 0,74 га.
Борьба с золотарником канадским пока не принесла желаемого эффекта. При этом еще несколько лет назад в регионе этого растения практически не было. В последние годы наблюдается его экспансия и дальнейшее распространение, особенно на неиспользуемых землях. Площадь выявленных мест произрастания золотарника канадского увеличилась с 27,23 га до 54,84 га. Обнаружено 60 новых мест его произрастания: 19 — в Малоритском районе, по 9 — в Ганцевичском и Каменецком, 6 — в Пружанском. Для более эффективного поиска используется квадрокоптер.
С целью повышения информированности жителей региона о золотарнике канадском природоохранные службы размещают в общественном транспорте, сельисполкомах, на кладбищах соответствующие листовки.
По мнению зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, бороться с золотарником канадским еще сложнее, чем с борщевиком Сосновского. Это многолетнее растение хорошо укореняется, очень конкурентное, вытесняет другие виды травянистых растений. Даже многократное скашивание в течение одного года не дает эффекта по его уничтожению, а иногда его даже становится больше. Наиболее эффективный способ борьбы с ним это вовлечение земель в оборот для выращивания сельхозкультур, других целей.
Напомним, что золотарник канадский наряду
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> В Брестской области объем финансирования мероприятий, направленных на предотвращение распространения инвазивных видов растений в текущем году увеличили в три...
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