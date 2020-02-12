В ноябре рядом с клубом парень избил мужчину - тот умер в больнице. Расследование дела завершили

Источник материала: Tut.by

Рядом с клубом на улице Притыцкого в Минске парень избил мужчину, так что тот потом умер. Это случилось в конце прошлого года. Сейчас расследование дела завершено, сообщает сайт Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

История произошла ночью 30 ноября 2019 года. 17-летний парень около клуба на улице Притыцкого приподнял 37-летнего мужчину и бросил на землю. Потерпевший упал и ударился головой о тротуар. Потом юноша ударил его ногой в голову и скрылся. С травмами пострадавшего увезли в больницу, там он умер 16 декабря.

Подозреваемого задержали дома. Несовершеннолетний не судим, учится в одном из столичных профессионально-технических колледжей. Парень два года занимался боевыми искусствами и участвовал в любительских соревнованиях. Во время ноябрьской истории он был трезвым.

В материалах дела указано, как развивалась ситуация. Накануне случившегося обвиняемый с друзьями около четырех часов утра выходил из клуба и заметил возле охранников двух пьяных мужчин. Они требовали впустить их в заведение, при этом один снимал все происходящее на мобильный. Обвиняемому не понравилось их поведение, и он решил вступиться за сотрудников заведения.

Заключение психолого-психиатрической экспертизы указывает на то, что в момент преступления парень мог полностью осознавать, что делает.

Сейчас молодой человек под стражей. Его обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса). Дело передали прокурору и направят в суд.