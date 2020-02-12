﻿ В ноябре рядом с клубом парень избил мужчину - тот умер в больнице. Расследование дела завершили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ноябре рядом с клубом парень избил мужчину - тот умер в больнице. Расследование дела завершили

12.02.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рядом с клубом на улице Притыцкого в Минске парень избил мужчину, так что тот потом умер. Это случилось в конце прошлого года. Сейчас расследование дела завершено, сообщает сайт Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

История произошла ночью 30 ноября 2019 года. 17-летний парень около клуба на улице Притыцкого приподнял 37-летнего мужчину и бросил на землю. Потерпевший упал и ударился головой о тротуар. Потом юноша ударил его ногой в голову и скрылся. С травмами пострадавшего увезли в больницу, там он умер 16 декабря.

Подозреваемого задержали дома. Несовершеннолетний не судим, учится в одном из столичных профессионально-технических колледжей. Парень два года занимался боевыми искусствами и участвовал в любительских соревнованиях. Во время ноябрьской истории он был трезвым.

В материалах дела указано, как развивалась ситуация. Накануне случившегося обвиняемый с друзьями около четырех часов утра выходил из клуба и заметил возле охранников двух пьяных мужчин. Они требовали впустить их в заведение, при этом один снимал все происходящее на мобильный. Обвиняемому не понравилось их поведение, и он решил вступиться за сотрудников заведения.

Заключение психолого-психиатрической экспертизы указывает на то, что в момент преступления парень мог полностью осознавать, что делает.

Сейчас молодой человек под стражей. Его обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса). Дело передали прокурору и направят в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый два года занимался боевыми искусствами и участвовал в любительских соревнованиях. Во время ноябрьской истории он был трезвым. Дело передадут в суд.
 
Новости дня
Новости общества
 
Хозяйство в Слонимском районе «продавало» умерших коров работникам. Недосчитались 160 голов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика