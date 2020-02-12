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«Наливал девушке - за спиной сидел ее парень с любовницей». Истории барменов

12.02.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У многих из нас есть традиция ходить в бар по пятницам. И часто мы любим посещать одни и те же заведения, потому что там хорошо все — от музыки до персонала. Мы пригласили в студию тех, кто на таких мероприятиях стоит по обратную сторону барной стойки, — барменов. Они рассказали, как помогают клиентам с выбором, как отбиваются от их подкатов и что делают, когда понимают, что человеку наливать больше нельзя.

 
 
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