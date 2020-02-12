В Бобруйском и Дрибинском районах определились со «Днями трезвости» до конца года. Вот календарь

Источник материала: Tut.by

В Бобруйском и Дрибинском районах обозначили даты «Дней трезвости» до конца года. В Бобруйске — тоже. Решения об этом приняли исполнительные комитеты.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Бобруйске ограничения на продажу алкоголя будут действовать 1 марта, 7 апреля, 7 июля и 1 декабря.

В Бобруйском районе — 19 марта, 1 сентября и 19 ноября.

В Дрибинском районе — 30 марта, 29 мая, 1 сентября и 30 ноября.

День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.

В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах. В основном, антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.