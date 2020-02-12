|
В Бобруйском и Дрибинском районах определились со «Днями трезвости» до конца года. Вот календарь
12.02.2020 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйском и Дрибинском районах обозначили даты «Дней трезвости» до конца года. В Бобруйске — тоже. Решения об этом приняли исполнительные комитеты.
В Бобруйске ограничения на продажу алкоголя будут действовать 1 марта, 7 апреля, 7 июля и 1 декабря.
В Бобруйском районе — 19 марта, 1 сентября и 19 ноября.
В Дрибинском районе — 30 марта, 29 мая, 1 сентября и 30 ноября.
День трезвости — это профилактическая антиалкогольная акция, которая длится с 00.00 до 24.00. Алкоголь в такие дни продают лишь на розлив в заведениях общепита. Считается, что такие акции помогают профилактике алкоголизма и пропагандируют здоровый образ жизни.
В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах и районах. В основном, антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске тоже назвали дни, когда продажа алкоголя будет ограничена.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)