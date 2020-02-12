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«Куда деть собаку, которая живет в семье семь лет?» Жильцов общежития попросили избавиться от питомцев

12.02.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из общежитий Барановичей жильцов, у которых есть кошки и собаки, попросили до 29 февраля избавиться от питомцев. Могут ли домашние животные жить в общежитии, решает администрация. Люди тем временем недоумевают, почему питомцы жили у них годами, а сейчас от них нужно избавляться.


Фото: Bogdan Cristel, Reuters

«В семье семь лет живет собака Жорик и вдруг ее нужно куда-то увезти»

Наталья с 2005 года живет в общежитии, которое на балансе у Барановичского ЖРЭУ. Она говорит, что здесь многие живут семьями, и у них в распоряжении блоки — это две комнаты, коридор, туалет и ванная. На этаже в общем пользовании — кухня. По сути, условия для жизни достаточно комфортные, многие жильцы уже давно завели здесь и собак, и котов. У нее самой уже семь лет живет мальтийская болонка Жорик. Недавно Наталья возвращалась с работы домой, и вахтер попросила ознакомиться с документом, где написано, что до 29 февраля собак и кошек из общежития нужно увезти.

— Печатей и подписей на документе еще не было, но нам пояснили, что предупреждают заранее, а уведомления раздадут, когда их утвердят. На руки нам пока ничего не выдали, но сказали, что такие правила, и их нужно выполнять, — объясняет женщина.

Она говорит, что выражает не только свое мнение, но и соседей. Многие не согласны расставаться с домашними любимцами, тем более что ранее к этому вопросу в общежитии относились лояльно. Говорит, что люди готовы за проживание домашних животных в общежитии платить, только бы им разрешили их оставить.

Можно ли содержать кота или собаку, решает администрация общежития

Начальник отдела по работе с обращениями граждан, СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович объясняет, что решение о том, могут ли в общежитии проживать домашние животные, принимает администрация этого же общежития.

— Если администрация накладывает запрет, то он обязателен к выполнению, — говорит он.

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида», отмечает, что сегодня в законодательстве прямого запрета на содержание животных в общежитии нет, но при этом собственник общежития в праве решать этот вопрос на свое усмотрение.

— На практике получается так, что сегодня у общежития один директор, и он не возражает по поводу содержания животных, завтра директор меняется и вводит запрет. Если бы людям говорили, что вот, например, нельзя заводить животных в общежитии с 1 февраля 2020 года, это было бы логично, но при этом разрешали бы там проживать тем животным, которые появились ранее. А получается, что от всех животных в общежитии нужно избавиться до определенной даты и никто не предлагает варианты, куда этих животных деть. Вот куда человеку, у которого собака живет уже семь лет, ее деть? — спрашивает зоозащитница.

Вероника отмечает, что последние года два-три в организации никто по поводу запрета на содержание животных в общежитиях не обращался, но в начале февраля практически одновременно было два звонка: один из общежития в Минске, второй — из Барановичей.

Заместитель начальника по идеологической работе Барановичского ЖРЭУ Сергей Пятигоров повторяет, что нормативных документов, которые регулируют порядок содержания домашних животных в общежитиях, нет, как и нет четкого разрешения на их проживание там, и в ЖРЭУ эту ситуацию трактуют как запрет.

— В этом общежитии всегда было запрещено жить с животными. Сейчас к нам по телефону поступила устная жалоба на конкретных жильцов по поводу животных, и мы должны на нее реагировать, а избирательного отношения к жильцам быть не может. И если есть жалоба на одного, мы должны уведомить всех, что животных нужно увезти.

Сергей Пятигоров говорит, что если животное содержится в общежитии, по отношению к хозяину может быть начат административный процесс, его могут оштрафовать. Если к такой ответственности человека привлекают три или более раз в течение года, то сперва предупреждают о возможности выселения, а затем выселяют. Правда, таких случаев на памяти нашего собеседника не было.

— Мы обязаны соблюдать законодательство и требовать его соблюдать от других, — говорит он.

Сергей Пятигоров отметил, что в ЖРЭУ осознают и моральный аспект в ситуациях с домашними животными, и возможно, когда разрешение на содержание животных в общежитиях будет узаконено нормативно-правовым актом, тогда никаких вопросов и не возникнет.

Со своей стороны Вероника Ханцевич отмечает, что сейчас в Министерстве ЖКХ рассматривается проект изменений в правила по содержанию животных, и зоозащитники пытаются с помощью него урегулировать и прописать вопросы по содержанию животных в общежитиях. Но проект изменений лишь разрабатывается, а когда, и в каком виде он будет принят, пока неизвестно.

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Теги: Минск
 
 
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В Барановичах жильцов одного из общежитий, у которых есть кошки и собаки, попросили своих четверолапых друзей до 29 февраля куда-нибудь увезти.
 
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