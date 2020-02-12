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Пусть мама услышит…

12.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Незамысловатая, на первый взгляд, история о проделках Руслана (назовем юного героя материала так), ставшая известной правоохранителям в начале прошлого года, вскоре получила неожиданное продолжение. А началось все с того, что, заподозрив в причастности к одному из злодеяний двоих мальчишек, оперативники передали материалы коллегам из инспекции по делам несовершеннолетних. Проказники, которые еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, оказались соседями. Инспекторы установили, что небогатая биография одного из приятелей - представителя кочевого народа - состоит сплошь из белых пятен. У юноши не нашлось удостоверяющих личность документов. Более того, он не знал ни даты своего рождения, ни даже где искать маму и папу. Присматривавшие за подростком мужчина и пожилая женщина не приходились ему не только законными опекунами, но даже биологическими родственниками.

Начальник ИДН Борисовского РУВД майор милиции Наталья Ермолинская (на снимке) рассказывает:

- Как выяснилось, мальчик с матерью приехали из Толочина. Но скоро родительница исчезла, не оформив отношения с бывшим сожителем и не зарегистрировав малыша. Ребенок же, которому, со слов взрослых, на тот момент было около полутора лет, остался с «отцом» и «бабушкой». Те знали только год рождения Руслана и то, что он появился на свет незадолго до Нового года. Воспитывали паренька, как родного, и очень к нему привязались. Он в свою очередь представлялся фамилией этих людей, а вот имен носил несколько - тесно общаясь с подростком, узнали о трех.

Чей ребёнок?

На тот момент вопросов у людей в погонах накопилось куда больше, чем ответов. Проблеск надежды пролить свет на запутанную историю появился, когда выяснилось: около года мальчишка учился в начальной школе. Педагоги узнали бывшего воспитанника. Однако, изучив имевшиеся в учреждении образования документы, инспекторы были немало удивлены: ребенка отчислили… в связи с переездом в Россию. В архиве значились данные о родителях ребенка, свидетельстве о рождении и даже обследовании жилищно-бытовых условий. Вот только речь шла не о Руслане.

- Оказалось, на тот момент вместе с ним, его названными отцом и бабушкой жила еще одна семья, - поясняет Наталья Борисовна. - Поскольку их сын корпеть за учебниками не стремился, отправить в школу с чужими документами решили Руслана. Когда же те люди перебрались в соседнее государство, завершился и его путь к знаниям. Научившись читать, без практики подросток, увы, стремительно растерял эти навыки.

Зато упорно постигал криминальный промысел: несколько раз был уличен в кражах и даже угнал автомобиль.

А еще подначивал ступить на скользкую дорожку приятеля. Дабы оградить того от дурного влияния, его направили в специальное учреждение закрытого типа. Судьбу же Руслана долго не могли решить. Направить подростка в приемник-распределитель для несовершеннолетних? Но ведь он себя уверенно идентифицирует, хотя это невозможно подтвердить документально, и называет место жительства, пусть фактически и не должен там находиться…

- Поскольку ребенок не посещал учебные заведения, совершал общественно опасные деяния и жил не с законными представителями, летом 2019-го его поместили в социально-педагогический центр, - продолжает Н. Ермолинская. - А вот оформить удостоверяющие личность документы оказалось непросто: для обращения в суд органам опеки и попечительства нужен был законный представитель или хотя бы точный возраст подростка.

Прилагаемые в этом направлении усилия напоминали ходьбу по замкнутому кругу. При неоднократных попытках установить, где Руслан появился на свет, и истребовать данные из роддома инспекторы ИДН то и дело заходили в тупик. Без сведений о матери и месте, где она могла обратиться за медпомощью, шансы на успех были практически равны нулю. По предположению сожителя, бывшая избранница могла приехать из России. Но принимали ли роды в стенах учреждения здравоохранения?..

Ни мать мужчины, ни он сам понятия не имели, где искать горе-сожительницу: никаких данных о себе она не сообщила. По слухам, женщина растворилась на просторах страны-соседки. Инспекторы вместе с ее бывшим возлюбленным и сыном просматривали разные фотоснимки - надеялись составить хотя бы примерный портрет пропавшей. Но попытки не увенчались успехом - годы стерли из памяти образ некогда родного человека. Ничего не было известно и о биологическом отце. Подросток говорил, дескать, родителя не стало. Но так ли это на самом деле?

Нетипичная ситуация - не значит безвыходная

Досконально изучив нормативную базу, Наталья Борисовна не смогла ответить на вопросы, каков же алгоритм действий в подобной нестандартной ситуации и как нивелировать пробелы в полномочиях компетентных органов. Но руки не опустила.

- Возглавляю инспекцию уже четвертый год, а вообще в ее рядах с первых дней службы в милиции, - делится офицер. - В практике бывало немало нетипичных случаев. Но такой - впервые. Не сталкивались с подобным и коллеги из других районов, а потому обратились за помощью к сотрудникам УВД и МВД. В итоге для определения возраста ребенка было решено ходатайствовать о проведении судебно-медицинской экспертизы. По поручению ГКСЭ в местном учреждении здравоохранения определили специалистов в области педиатрии, рентгенологии и стоматологии - они уже работают с Русланом. Их заключения направят в Минск. Возможно, для более углубленного обследования там предстоит побывать и подростку. Чтобы способствовать скорейшему получению документов, постоянно находимся на связи со всеми заинтересованными сторонами.

По согласованию с руководством социально-педагогического центра мальчик будет находиться там еще полгода. Этого времени достаточно для выдачи ему паспорта. Кстати, юноша очень хочет официально носить фамилию и отчество названного папы, а последний - продолжать воспитывать «сына». Вопрос о назначении законных представителей - следующий на повестке дня специалистов органов опеки и попечительства. Без урегулирования данных правоотношений Руслан не сможет вернуться к тем, кто, даже не являясь родными, окружили мальчика теплом.

- Тяжело остаться равнодушным, когда на твоих глазах плачет ребенок, который боится потерять единственных близких людей, - добавляет начальник ИДН. - Он дважды самовольно покидал приют, но со времени последнего возвращения в стены учреждения больше не сбегал. «Отец» и «бабушка» с пониманием отнеслись к ситуации и регулярно навещают мальчика. Они надеются, что Руслан будет учиться, а тот стремится оправдать ожидания. Подросток очень активный и способный, легко идет на контакт со сверстниками и воспитателями. Сейчас для определения индивидуальной программы занятий с ним работают педагоги и психологи.

По словам Натальи Борисовны, похожие ситуации, к сожалению, далеко не единичны. В ходе рейдов инспекторы уже выявили еще нескольких несовершеннолетних представителей той же этнической группы. Проживает ли каждый из них с родителями или законными представителями? Получить правдивый ответ на этот вопрос крайне непросто. Соответствующую информацию стражи правопорядка передали органам опеки и попечительства.

Вероника ГЕРЕГА-ФИЛИПОВИЧ, «На страже»

https://www.mvd.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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В поле зрения борисовской милиции оказался подросток - представитель кочевого народа. Без установленных имени, возраста, места рождения, родителей. Что делать и...
 
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