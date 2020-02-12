ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не обсуждать коллег, хранить детские секреты. Минобр опубликовал проект этических правил педагога

12.02.2020 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На сайте Министерства образования опубликованы «Примерные этические правила педагогических работников». TUT.BY посмотрел проект документа и выбрал самое интересное.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

На прошлой неделе министр образования Игорь Карпенко рассказал, что ведомство разработало этический кодекс для педагогов. Одна из причин появления документа — конфликты между учителями и школьниками, информация о которых все чаще появляется в СМИ.

Примерные этические правила педагогических работников — это лишь проект документа. Он состоит из четырех частей. Кроме общих положений, здесь прописано, какими должны быть взаимоотношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей.

В отдельный пункт вынесли и этические требования к самому педагогу. Так, например, учителей просят не обсуждать в интернете свое место работы и коллег. Не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся или их законных представителей услуг, одолжений и вознаграждений за свою работу. А также принимать меры по предупреждению коррупции.

На работе педагогам рекомендуют поддерживать уважительные и доверительные отношения. Не допускать оценок и высказываний, унижающих коллег, детей или их родителей. В одежде — придерживаться делового стиля.

Педагогам, считают авторы документа, стоит спокойно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки. А также стремиться корректно разрешать спорные вопросы в частной и общественной жизни.

Не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты

Работа учителя, написано в проекте документа, должна строиться на «основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся». Педагоги не должны размещать в интернете информацию, которая могла бы причинить вред здоровью и развитию детей.

Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию.

При этом в общении с родителями учителям стоит вести себя открыто и уважительно. Не разглашать информации, которой делятся дети о своих родителях, и наоборот. Не допускать, чтобы финансовая и иная поддержка, которую оказывают школе законные представители, влияла на отношение учителей к ним.

Не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег

В отдельный пункт документа выделили и отношения между самими учителями. Так, например, педагоги должны защищать свой авторитет и авторитет коллег. Не унижать их в присутствии детей и родителей, не обсуждать с ними недостатки других сотрудников коллектива.

Образ жизни учителя должен быть таким, чтобы не наносить ущерба престижу профессии, отношениям с детьми и их родителями. Педагогу рекомендуют не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег. Не следует ему проявлять зависть и недоброжелательность, а также высказывать обвинения в несостоятельности коллег.

Полностью проект документа можно посмотреть здесь. Все, кто хочет высказать свои идеи по поводу Примерных этических правил педагогических работников, могут сделать это до 1 марта. Замечания и предложения можно направить по электронному адресу mo329@minedu.unibel.by. С пометкой «Этические правила».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Министерства образования опубликованы Примерные этические правила педагогических работников. TUT.BY посмотрел проект документа и выбрал самое интересное.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пять обвиняемых по «делу Втюрина» признали вину и заключили сделку со следствием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика