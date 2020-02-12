Не обсуждать коллег, хранить детские секреты. Минобр опубликовал проект этических правил педагога

Источник материала: Tut.by

На сайте Министерства образования опубликованы «Примерные этические правила педагогических работников». TUT.BY посмотрел проект документа и выбрал самое интересное.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

На прошлой неделе министр образования Игорь Карпенко рассказал , что ведомство разработало этический кодекс для педагогов. Одна из причин появления документа — конфликты между учителями и школьниками, информация о которых все чаще появляется в СМИ.

Примерные этические правила педагогических работников — это лишь проект документа. Он состоит из четырех частей. Кроме общих положений, здесь прописано, какими должны быть взаимоотношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей.

В отдельный пункт вынесли и этические требования к самому педагогу. Так, например, учителей просят не обсуждать в интернете свое место работы и коллег. Не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся или их законных представителей услуг, одолжений и вознаграждений за свою работу. А также принимать меры по предупреждению коррупции.

На работе педагогам рекомендуют поддерживать уважительные и доверительные отношения. Не допускать оценок и высказываний, унижающих коллег, детей или их родителей. В одежде — придерживаться делового стиля.

Педагогам, считают авторы документа, стоит спокойно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки. А также стремиться корректно разрешать спорные вопросы в частной и общественной жизни.

Не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты

Работа учителя, написано в проекте документа, должна строиться на «основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся». Педагоги не должны размещать в интернете информацию, которая могла бы причинить вред здоровью и развитию детей.

Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию.

При этом в общении с родителями учителям стоит вести себя открыто и уважительно. Не разглашать информации, которой делятся дети о своих родителях, и наоборот. Не допускать, чтобы финансовая и иная поддержка, которую оказывают школе законные представители, влияла на отношение учителей к ним.

Не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег

В отдельный пункт документа выделили и отношения между самими учителями. Так, например, педагоги должны защищать свой авторитет и авторитет коллег. Не унижать их в присутствии детей и родителей, не обсуждать с ними недостатки других сотрудников коллектива.

Образ жизни учителя должен быть таким, чтобы не наносить ущерба престижу профессии, отношениям с детьми и их родителями. Педагогу рекомендуют не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег. Не следует ему проявлять зависть и недоброжелательность, а также высказывать обвинения в несостоятельности коллег.

Полностью проект документа можно посмотреть здесь . Все, кто хочет высказать свои идеи по поводу Примерных этических правил педагогических работников, могут сделать это до 1 марта. Замечания и предложения можно направить по электронному адресу mo329@minedu.unibel.by. С пометкой «Этические правила».