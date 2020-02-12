Процесс по «делу Втюрина» будет проходить открыто. Суд отказал ключевому фигуранту

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В Верховном суде завершено предварительное слушание по громкому коррупционному делу , где фигурируют бывший заместитель Государственного секретаря Совбеза Андрей Втюрин, экс-гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, бывший председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» Феликс Касперович. Втюрин и его адвокат просили проводить слушание в закрытом режиме, ссылаясь на то, что в материалах дела содержатся секретные материалы, но суд отклонил ходатайство.





Всего по делу проходит 16 обвиняемых, пятеро из них признали свою вину и заключили сделку со следствием — это значит, помогли изобличить других обвиняемых.





Среди них гражданин России Владимир Казанцев — представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Он обвиняется в даче взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов.









Председатель правления «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток на сумму не менее 868 750 долларов. Гендиректор «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов. В ходатайствах обвиняемые указывали, что готовы сотрудничать со следствием, изобличать иных участников преступления и погасить причиненный ущерб. В суде они заявили, что добровольно заключили это соглашение. В ходе предварительного слушания установлено, что все они выполнили условия соглашения, это значит, что могут рассчитывать на более мягкое наказание.





12 обвиняемых находятся под стражей, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.





Адвокат Андрея Втюрина заявила ходатайство о том, чтобы дело рассматривали в закрытом режиме. Сам обвиняемый ранее также обращался в суд с такой просьбой, указывал, что в некоторых томах уголовного дела содержатся секретные данные, которые относятся ко времени его службы в Совете безопасности. Однако суд счел, что оснований проводить процесс в закрытом режиме нет, и отказал Втюрину. Как заявляли в КГБ, он признал свою вину.

Известно, что должностные лица обвиняются в том, что взятки за заключение договоров, предусматривающих модернизацию телекоммуникационного оборудования.





Обвинения предъявлены восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений и восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений — за дачу и получение взяток.





Судебное слушание по делу начнется 10 марта в здании суда Московского района Минска, где зал заседания может вместить более ста человек. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Верховного суда Юрий Рутковский.

Фигурантами уголовного дела являются:

Феликс Касперович , председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Андрей Подгорный , заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Игорь Кудасов , начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;

, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов; Юрий Зданевич , директор «Информационно-вычислительного центра» Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;

, директор «Информационно-вычислительного центра» Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов; Алексей Милованов , начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;

, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов; Андрей Втюрин , заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки;

, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки; Сергей Сиводедов , генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;

, генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро; Юрий Пономарев , исполнительный директор «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;

, исполнительный директор «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов; Владимир Жилин , фактический руководитель «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;

, фактический руководитель «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов; Сергей Покрышко , совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;

, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов; Михаил Пригара , представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;

, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов; Сергей Шарков , гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;

, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов; Александр Бровка , представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;

, представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов; Виталий Горбачев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Казанцев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 кг золота.