Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко посетил «БЕЛДЖИ»

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Игорь Сергеенко посетил цеха сварки, окраски и сборки легковых автомобилей, также ему продемонстрировали новую модель, которая позиционируется как молодежный кроссовер. Глава Администрации остался доволен увиденным, в особенности высоким качеством организации и условиями труда. Он акцентировал внимание на том, что благодаря новейшим технологиям и взаимодействию с китайскими партнерами продукция предприятия соответствует современным стандартам качества. Положительным моментом Игорь Сергеенко назвал и поступательный рост производства.









– Сегодня очевидно, что в основе развития вашего предприятия должна быть эффективная и качественная работа всех звеньев производства и сбыта как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Несомненно, к этому прилагается достойная оплата и создание надлежащих условий труда и быта. Пройдя по цехам, я увидел, что по условиям работы завод не уступает европейским и азиатским производствам, – общаясь с коллективом, отметил Игорь Сергеенко.

Глава Администрации рассказал о развитии Борисовского региона и проблемных вопросах, требующих решения. Он отметил, что Борисов входит в число 11 городов, которые по поручению Президента должны стать региональными точками роста, по каждому городу принят комплексный план ускоренного развития на 2019-2020 годы. В прошлом году в развитии района отмечен ряд позитивных тенденций: почти на 27% вырос объем промышленного производства, средняя заработная плата увеличилась до 930 рублей, достигнуты неплохие показатели по экспорту услуг. Но, по словам Игоря Сергеенко, есть проблемы, на которые местной власти следует обратить самое пристальное внимание: сокращение численности населения, уменьшение объемов ввода жилья, финансовое состояние отдельных предприятий.

















– Наличие проблем в регионе становится причиной увеличения числа обращений в Администрацию Президента. Мы провели анализ, который показал, что в прошлом году количество обращений из Борисова по сравнению с 2018-м годом выросло. По-прежнему поступают повторные обращения. Это говорит о том, что ряд вопросов не решается достаточно качественно и на профессиональном уровне. Конечно, некоторые обращения надуманы и носят не совсем объективный характер, но большая часть из них справедливы, они идут от жизни. Безусловно, райисполком тоже в своих решениях зажат объемами финансирования, которые выделяются, но нужно варьировать, ставить первоочередные задачи. И самое главное – эту информацию разъяснять и своевременно доводить до людей, – высказал свое мнение Игорь Сергеенко.

Отдельно в своем выступлении Игорь Сергеенко остановился на вопросах развития транспортной отрасли, строительстве и обслуживании дорог Республики Беларусь. Работники СЗАО «БелДжи» смогли задать интересующие их вопросы. В частности, Игоря Сергеенко попросили рассмотреть возможность использования материнского капитала на покупку автомобилей. Некоторых волновал вопрос перспектив развития Союзного государства. Также главу Администрации попросили помочь с выделением земли под строительство кооператива, созданного на базе предприятия, без аукциона и с сохранением действия Указа № 240.

В ходе личного приема работники завода обратились к главе Администрации Президента с такими вопросами, как освещение улиц, реконструкция дороги Р-53, пенсионное обеспечение женщин, осуществляющих уход за инвалидом с детства 1 группы, и др. В ходе приема обратившимся были даны разъяснения, и вопросы взяты на контроль.













Также Глава Администрации Президента ответил на вопросы представителей СМИ. Общаясь с журналистами, Игорь Сергеенко прокомментировал новые условия оплаты труда работников бюджетных организаций. Он отметил, что ситуация с зарплатами бюджетников держится в Администрации на особом контроле. По его мнению, возможны случаи, когда январская зарплата немного ниже декабрьской. Но это обусловлено некоторыми выплатами, которые бывают в конце года.

– В каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно, если возникают вопросы, и, соответственно, строго спрашивать с тех руководителей, которые это допускают, – сказал Игорь Сергеенко.

Подводя итог своего визита, Игорь Сергеенко пожелал работникам предприятия уверенной и успешной работы по выпуску новых автомобилей, освоению рынков и дальнейшему формированию коллектива.

Екатерина ВОРОБЬЕВА