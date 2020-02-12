С ажиотажем и рекордным числом покупателей. В Гродно открыли ТРК Triniti

Источник материала: Tut.by

В Гродно в тестовом режиме открылся торгово-развлекательный комплекс Triniti. Открытие новой торговой площадки вызвало настоящий ажиотаж среди гродненцев: за полчаса до начала работы комплекса около еще закрытых дверей начали собираться первые посетители. Особенно было много молодежи, которая планировала прорваться к KFC, чтобы получить подарочные сертификаты. В первый час новую торговую площадку посетило 7650 человек. И это, говорят в ТРК, рекорд.





Паркинг в первый день работы Triniti заполнен полностью, люди нескончаемым потоком идут в комплекс, около касс гипермаркета Green — очереди, молодежь толпится около KFC, около траволаторов иногда возникают заторы.





— Мы все сюда пришли на разведку, — смеется пенсионерка около одной из касс гипермаркета. Женщина говорит, что пришла в первый день работы комплекса «просто посмотреть и что-нибудь купить совсем немного». В корзине — масло, сметана, сыр.





— Простой совсем набор, — чуть смущаясь говорит пенсионерка, — но и денег на что-то большее нет. Пришла сюда, чтобы приценится. Конечно, очень все красиво. В моей молодости мы могли только мечтать о таких комплексах, а сейчас вот открываются. Правда, купить очень многое я здесь, конечно, не смогу, но приходить сюда буду. Особенно, если будут скидки и какие-то подарки.

Директор ООО «Тринити Инвест» Евгения Аблажевич рассказывает, что на данный момент открылось только 30% от торговых площадей.

— Но это уже достаточно крупный объект, который, мы уверены, станет местом притяжения не только жителей города, но и туристов, которые посещают Гродно.





— Не будет ли Triniti конкурировать с другим торговым центром ?

— Мы думаем, что нет. Конечно, особенность этих двух центров в том, что у них один собственник, однако упор сделан на то, чтобы разделить потоки наших арендаторов. Во-вторых у нас несколько другой концепт — более развлекательный и молодежный. Однако мы уверены, что и OldCity останется местом притяжении молодежи. Не в ущерб того торгового центра, мы надеемся, что завоюем свою аудиторию В любом случае, со временем, у людей произойдет понимание своей локации. Например, это понятно, что после работы кто-то, живя, допустим, на Горького, вряд ли поедет к нам, но в выходные, мы думаем, люди из тех районов могут приезжать и сюда.





12 февраля в Triniti открылись магазины NewYorker, SAVAGE, KEDDO, CAPRICE, СПОРТМАСТЕР, MISSHA, NYX, Граф Жираф, Йети и Дети, Легополис, Буслiк-Гнездышко, а также гипермаркет Green, который, судя по количеству покупателей, пользовался большой популярностью.

В магазине говорят, что в Гродно представлен супермаркет класса 4.0. Такого нет ни в одном магазине сети в Беларуси. Это значит, что в гродненском супермаркете применили самые современные подходы. Например, новая система света, расположение товаров и концепция пространства. Торговая площадь супермаркета — 5 тыс кв.метров. Работают 26 касс.









Впервые внутри торгового зала оборудовали мини-кафе со стационарными столиками. А в остальном супермаркет предлагает покупателям среди прочих товаров, продукцию под собственной маркой «Местное известное». В Green говорят, что очень важно, чтобы до покупателей доходила продукция, выращенная или произведенная нашими белорусскими фермерами. Товары данной категории попадают на прилавки после тщательного отбора. Есть в супермаркете своя хлебопекарня, кулинарный и кондитерские отделы.









Есть и други фишки магазина — здесь можно, например, купить мраморную говядину или свежую рыбу от марки John Dory — прямого поставщика морепродуктов. Рыба на прилавки поступает всего за четыре дня с отлова. Правда, и цены здесь несколько выше, чем на замороженную рыбу, которая также представлена в Green.

Среди магазинов, которые также пользовались популярностью был NewYorker. Молодежь оккупировала раздевалки, гродненцы постарше заходили прицениться.





— А и недорого все. Маечки вон по пять рублей, кроссовки — по 50, свитера можно купить за 40 рублей. Нормально, можно брать, — переговариваются женщины около входа в магазин. Рассказывают, что на открытие торгово-развлекательного центра пришли с детьми-подростками. Те заняли очередь в KFC, а мамы решили прогуляться по новому центру.





— Нам здесь нравится. Мы живем недалеко. Думаю, будем сюда часто приходить. Особенно ждем открытия второй очереди с кинотеатрами и другими магазинами. Дочка же ждет H&M. Даже сфотографировалась около будущего магазина. Они с подружками поспорили, придет эта марка или нет. Судя по занавешенному постерами помещению — придет, — рассказывают посетительницы.





29 февраля у Triniti еще одно открытие — на этот раз торжественное. Обещают скидки, подарки, праздничную программу и российского хедлайнера .

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