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На Раковской вырубили несколько живописных деревьев. «Зеленстрой»: они были в опасном состоянии
12.02.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На исторической улице Раковской сегодня вырубили несколько живописных деревьев. Горожане негодуют, рассказывают, что помнят их с детства, и уже успели составить петицию — просят высадить взамен взрослые деревья.
Минус три взрослых дерева — в центре Минска, на исторической улице Раковской, возле домов 18 и 20. Вырубку заметил художник Роман Сустов. Он объяснил, что помнит эти деревья с 1980-х.
— У папы поблизости была мастерская. Это единственный уцелевший кусочек исторического Минска. Любимое место художников, — отмечает Роман.
На «Яндекс.Панорамах» можно посмотреть, как выглядели растения совсем недавно — летом 2019 года. На снимке ниже — два из трех деревьев, на месте которых теперь пеньки.
Уже появилась петиция, в которой горожане требуют в качестве компенсации высадить на Раковской крупномерные,
В «Зеленстрое Центрального района» эколог Елизавета Патюпина рассказала, почему деревья удалили.
— Они были в опасном состоянии, опасный наклон в сторону зданий и проезжей части. И большие дупла, которые могли привести к падению.
Елизавета Патюпина добавила, что обследование деревьев на Раковской было плановым.
— Сначала мы проводили обрезку крон. Когда начали обрезать — увидели, что деревья сухие внутри.
— Опасный наклон, дупла, а есть ли в таком случае у деревьев в старом городе вообще шанс существовать?
— Если деревья не опасные, их никто не удаляет. Только если они препятствуют жизни и здоровью граждан. Очень много людей ходит рядом. Вдруг такое дерево упадет.
Эколог районного «Зеленстроя» добавляет, что взамен каждого удаленного дерева высадят новое.
— Думаю, что посадим деревья второй группы, не прутики.
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На исторической улице Раковской сегодня вырубили несколько живописных деревьев. Горожане негодуют, рассказывают, что помнят их с детства, и уже успели составить...
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