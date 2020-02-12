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На Раковской вырубили несколько живописных деревьев. «Зеленстрой»: они были в опасном состоянии

12.02.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На исторической улице Раковской сегодня вырубили несколько живописных деревьев. Горожане негодуют, рассказывают, что помнят их с детства, и уже успели составить петицию — просят высадить взамен взрослые деревья.

Минус три взрослых дерева — в центре Минска, на исторической улице Раковской, возле домов 18 и 20. Вырубку заметил художник Роман Сустов. Он объяснил, что помнит эти деревья с 1980-х.

— У папы поблизости была мастерская. Это единственный уцелевший кусочек исторического Минска. Любимое место художников, — отмечает Роман.

На «Яндекс.Панорамах» можно посмотреть, как выглядели растения совсем недавно — летом 2019 года. На снимке ниже — два из трех деревьев, на месте которых теперь пеньки.

Уже появилась петиция, в которой горожане требуют в качестве компенсации высадить на Раковской крупномерные, взрослые деревья.


Фото: Яндекс.Панорамы

В «Зеленстрое Центрального района» эколог Елизавета Патюпина рассказала, почему деревья удалили.

— Они были в опасном состоянии, опасный наклон в сторону зданий и проезжей части. И большие дупла, которые могли привести к падению.

Елизавета Патюпина добавила, что обследование деревьев на Раковской было плановым.

— Сначала мы проводили обрезку крон. Когда начали обрезать — увидели, что деревья сухие внутри.


Вырубка на Раковской. Фото: Роман Сустов

Пеньки на месте деревьев. Фото: Роман Сустов

— Опасный наклон, дупла, а есть ли в таком случае у деревьев в старом городе вообще шанс существовать?

— Если деревья не опасные, их никто не удаляет. Только если они препятствуют жизни и здоровью граждан. Очень много людей ходит рядом. Вдруг такое дерево упадет.

Эколог районного «Зеленстроя» добавляет, что взамен каждого удаленного дерева высадят новое.

— Думаю, что посадим деревья второй группы, не прутики.

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Теги: Минск
 
 
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На исторической улице Раковской сегодня вырубили несколько живописных деревьев. Горожане негодуют, рассказывают, что помнят их с детства, и уже успели составить...
 
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