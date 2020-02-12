Белорусский республиканский союз молодежи даст старт патриотической акции «Я служу!»

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Акция будет проходить в течение года в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй - весеннему и осеннему призывам.

Старт первого этапа акции пройдет в рамках республиканского молодежного форума Молодежных отрядов охраны правопорядка «Служим #раЗАм», который пройдет в Могилеве. По 25 февраля включительно во всех регионах страны территориальные организации БРСМ при поддержке министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Государственного пограничного комитета проведут для школьников старших классов и молодежи призывного возраста соревнования юнармейской направленности.

Как отметил второй секретарь Минской областной организации БРСМ Владимир Богданов, на Минщине пройдет множество спортивно-военных мероприятий, а также экскурсии в воинские части. Так, 23 февраля на базе войсковой части №52957 (4970-ая база инженерных боеприпасов) для участников акции будет проведена экскурсия по части: все желающие смогут увидеть, где солдаты едят, отдыхают и учатся. Также будет продемонстрирован короткометражный фильм, рассказывающий историю становления 4970-ой базы инженерных боеприпасов. Будет возможность почувствовать себя героем в кабине специальной техники ВКППЗиАСР. К слову, на этой самой технике военнослужащие экстренно направляются на тушение пожаров в близлежащие населенные пункты.

Отличительной особенностью проекта «Я служу!» на всех его этапах является взаимодействие с родителями военнослужащих срочной службы. Для того, чтобы матери могли оценить быт солдат-срочников, дополнительно пообщаться с командирами частей, задать им волнующие вопросы, совместно с заинтересованными лицами планируется организовать Дни открытых дверей.

БелТА

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