Теперь на пожарах спасателям будет помогать мобильное приложение

Источник материала: Tut.by

МЧС совместно с компанией EPAM разработало мобильное приложение. Оно помогает рассчитывать безопасное время, которое огнеборцы могут находиться внутри горящего объекта. Раньше все расчеты проводились вручную. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» побывали на финальном тестировании в тренировочной дымокамере.





На пожарах, заходя в охваченные пламенем здания, работники МЧС надевают кислородные маски, подключенные к аппаратам на сжатом воздухе. Так они могут определенное время находиться в непригодной для дыхания среде и выполнять свою работу: искать очаг возгорания, заниматься тушением и, конечно, спасать людей, оставаясь при этом целыми и невредимыми.

Чтобы рассчитать это самое безопасное время, постовой, который находится снаружи, использует специальные формулы. Полученные данные он по рации сообщает руководителю звена газодымозащитной службы (обычно состоит из 3 огнеборцев), кому уже нужно выйти на свежий воздух, а кто еще может поработать внутри.





До появления приложения вычисления производились вручную, а в арсенале постового всегда были ручка, лист бумаги и калькулятор. Естественно, такой традиционный подход отнимал время. А ведь на пожарах счет идет на секунды! Программа позволила сэкономить эти драгоценные мгновения, автоматизировав процесс. Теперь достаточно указать модель кислородного баллона и количество людей в звене. Как только воздух начинает заканчиваться, система сообщает об этом постовому и тот быстро возвращает бойца.

— В приложении есть несколько режимов. Если пожарный обнаружил пострадавшего, он с помощью маски подключает этого человека к собственному баллону, а, значит, воздух уходит в два раза быстрее. В этом случае нужна соответствующая формула. Есть режимы, рассчитанные на работу в очаге возгорания, на работу в дыму, когда очаг найти еще не удалось, — рассказал оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН МЧС Михаил Жданеня. — Программа может сопровождать до четырех звеньев, что позволяет работать на сложных пожарах, где присутствуют несколько подразделений. Уверен, она существенно облегчит нашу жизнь.

На разработку у специалистов IT-компании ушло около 6 месяцев, еще 3 заняло тестирование бойцами МЧС, которые пользовались приложением не только на тренировках, но и на реальных пожарах.





Финальная проверка прошла на базе 40-й пожарной части — в дымокамере. Это лабиринт, обнесенный железными решетками, которые скрепляются друг с другом так, что их легко можно разъединить и построить новый маршрут. В помещении работают специальные машины, которые создают плотную дымовую завесу. На то, чтобы приблизить условия к реальной обстановке на пожаре, потребовался приблизительно час.

Дальше картина разыгрывалась что ни на есть натуралистичная: пожарная машина Республиканского отряда специального назначения, включив мигалки, стремительно подъехала к зданию, из нее выпрыгнули бойцы подразделения. Кто-то начал разматывать пожарные рукава, кто-то, проверив давление в баллоне, закинул его на плечи, надел маску и ринулся вверх по лестнице в поисках пострадавшего (его играл один из спасателей).

Оставшись снаружи, постовой уверенно водит пальцами по экрану смартфона. Пару секунд, и приложение показывает, сколько времени осталось до выхода. Если найден очаг возгорания или пострадавший, можно одним касанием изменить режим и программа сама сделает перерасчет времени. А если подоспеет подмога, можно так же быстро добавить новое звено и произвести необходимые вычисления для него.





— Приложение уже готово к использованию. Естественно, мы не будем в обязательном порядке заставлять всех наших спасателей переходить на новую систему. Вполне нормально, если кому-то по-прежнему удобнее пользоваться бумагой и ручкой. Ну, а для тех, кто предпочитает современные технологии, это станет отличным решением, — отметил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.