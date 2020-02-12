Больше недели ищут девушку, которая отправилась из Узденского района в Минск и пропала

Источник материала: Tut.by

Милиция ищет 26-летнюю минчанку, которая больше недели назад вышла из дома знакомой в агрогородке Хотляны Узденского района и пропала.

Ольга Сорокина (Говоркова) 4 февраля была в агрогородке Хотляны Узденского района у знакомой. Около 20.00 она вышла из дома, собираясь на маршрутном такси отправиться в Минск. Ее местонахождение до сих пор не известно.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 165−170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы черного цвета, волнистые.

Была одета: куртка черного цвета ниже пояса, брюки черного цвета, полуботинки темного цвета.



Фото: minobl.mvd.gov.by

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, сообщить по номерам телефонов: 8 017 185-60-53, +375 29 778-92-95 либо по телефону 102.