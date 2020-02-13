Онкодиспансер, замок, агрогородки, дороги. На что на Гродненщине дадут денег в в 2020 году - и сколько

Источник материала: Tut.by

На Гродненщине определили, какие строительные объекты попадают в областную инвестпрограмму, что будет достраиваться, а что введут уже в этом году. Лимит капитальных вложений на 2020 год — почти 133 млн белорусских рублей, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Онкодиспансер, мост и садик в Грандичах

В прошлом году в Гродно начали строить областной онкодиспансер и реконструировать железнодорожный мост через Неман под автомобильный с транспортными подходами. В этом году работы продолжат. На онкодиспансер выделят 2,3 млн рублей, на мост — два млн.

2,5 млн белорусских рублей получит Старый замок.

Также будут деньги и на продолжение реконструкции бывшего Дворца текстильщиков. Она завершится в 2021 году.

В новом микрорайоне Грандичи-2 строятся детсад-ясли на 230 мест, который введут в 2021 году. Также выделяют деньги на проектирование и возможное начало строительства средней школы в микрорайоне Грандичи-3.



Фото: grodnonews.by

Должна в этом году завершиться реконструкция Дворца творчества детей и молодежи. Здесь проводят реконструкцию и капитальный ремонт помещений бассейна, спортзала, насосной. На окончание работ предусмотрено 2,1 млн рублей.

В микрорайоне Ольшанка будет строиться поликлиника на 650 посещений в смену.

Также в Гродно весной начнется строительство теннисных кортов на улице Горького. Соглашение подписано между облисполкомом и Белорусской федерацией тенниса. Будет и водное благоустройство территории Гродненского зоопарка.

В Лиде — больница, в Волковыске — стадион

В Лидской ЦРБ надо отремонтировать здания и модернизировать хирургический корпус. На это областной инвестпрограммой предусмотрено более 2,2 млн рублей.

Также в Лиде продолжится реконструкция филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва, на что выделят миллион рублей.

В Волковыске появится современный стадион — на базе стадиона ДЮСШ № 1. Кроме выделенного облисполкомом миллиона рублей, спонсорскую помощь городу окажет Федерация футбола Беларуси. Она сделает здесь футбольное поле с современным газонным покрытием.



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Большой раздел областной инвестиционной программы касается жилищно-коммунального хозяйства. В агрогородке Верейки Волковысского района построят две котельные, обновят тепловые сети на улицах Дружной и Гродненской.

В Новогрудке реконструируют центральную котельную с установкой котлов на местных видах топлива. В Щучине, Мостах и Берестовице также после реконструкции котельные переведут на местные виды топлива. В Сморгони установят дополнительный котел в котельной № 2. Строительство блочно-модульной газовой котельной предусмотрено в Березовке Лидского района.

В Зельве планируется модернизация бани.

Ждут реконструкции гостиница «Щара» в Слониме и общежитие в Берестовице.

Чистая вода и новые дороги

Также областной инвестпрограммой в этом году будет профинансировано строительство 42 станций обезжелезивания. Они появятся в Коробчицах и Пышках Гродненского района. В деревне Головачи Гродненского района блочно-модульная станция обезжелезивания воды будет строиться одновременно с бурением артезианской скважины и заменой участка водопроводной сети.

Чистая вода придет также в четыре агрогородка Берестовицкого, Зельвенского районов. В агрогородках Солы и Жодишки Сморгонского района построенные станции обезжелезивания, артезианские скважины закольцуют в существующие водопроводные сети.

В областную инвестиционную программу по комплексному благоустройству и развитию малых населенных пунктов в этом году вошли городские поселки Любча Новогрудского и Козловщина Дятловского районов.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

В Любче обновят фасады зданий поликлиники и школы искусств. Будет ремонт также в местной средней школе и дошкольном центре развития ребенка.

Новогрудское ЖКХ реконструирует ливневую систему по переулку Ленина, водопроводную сеть на улице Протасени, заасфальтирует улицы Советскую и 8 Марта.

Также проведут рекультивацию мини-полигона. Обновят кровлю банно-прачечного комбината и парильное отделение бани.

В Козловщине, кроме текущего ремонта и модернизации общественно-административных зданий, средства из областного бюджета выделены на благоустройство дворовых территорий и проездов.

На двух участках автодороги Н-6015 Новоельня — Козловщина — Деревная положат асфальт. На автодороге Н-6085 Козловщина — Явор — Медвиновичи появится пешеходная дорожка. Асфальт уложат на съезде с автомагистрали М11. В Козловщине также проведут реконструкцию высоковольтных линий электропередачи, модернизируют трансформаторные подстанции.