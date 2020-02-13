«Разжевано» про Сочи, «посмертное раскулачивание», скорая, Geely и драка мышей - все за вчера

Ладно, фото, конечно, крутое — но вчера было еще много важного и интересного. Поехали.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Вот у нас новый выпуск «Разжевано» с Артемом Шрайбманом. Помните, вице-премьер Дмитрий Крутой неожиданно заявил, что мы все это время добивались от Москвы мировых цен на нефть и получили их на переговорах в Сочи? Да ладно, подумали белорусы, — и… ничего не поняли. Давайте Артем вам сейчас все коротко и понятно объяснит. Правда ли, Беларусь смогла что-то выбить из России? Кто вообще вышел победителем в последней встрече Путина и Лукашенко?
А читали колонку в Washington Post об отношениях России, Беларуси и США? «Господин Путин не боится. Теперь он предпринял новую попытку по покорению Беларуси… Его цель — заставить президента Беларуси Александра Лукашенко наконец осуществить 20-летнее соглашение, которое объединит две страны, по сути превратив Беларусь в провинцию». Ну и так далее.
Многие работники бюджетных организаций уже получили расчетники за январь. Некоторых суммы в них, мягко говоря, расстроили. Бюджетники из разных уголков страны говорят, что получили в январе на 80−300 рублей меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Особенно много таких жалоб от учителей. Администрация президента уверяет, что «держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией».
Вот у нас большое интервью главы представительства Всемирного банка (одного из крупных инвесторов в белорусскую экономику) в Беларуси Алекса Кремера. Читайте все о дорожной карте реформ, стоимости кредитов для Беларуси, впечатлениях от страны и будущем белорусской экономики.
В Верховному суде вчера было предварительное заседание по громкому коррупционному делу Втюрина (помните его?). Всего по делу проходит 16 обвиняемых, известно, что пятеро из них признали свою вину и заключили сделку со следствием — это значит, помогли изобличить других. Втюрин и его адвокат просили проводить слушание в закрытом режиме, ссылаясь на то, что в материалах дела содержатся секретные материалы, но суд отклонил ходатайство — и мы обязательно будем следить за этим процессом.
А в другом суде вчера вынесли приговоры двум 19-летним анархистам за две акции: они якобы красной краской испачкали здание городского суда, а потом коктейлем Молотова повредили дверь одного из зданий СИЗО. Срок получили жесткий, хотя у многих были вопросы, зачем им вовсе лишать свободы. Но — «цели правосудия могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы, и нет оснований назначать более мягкое», посчитал судья.
Вообще же мы вчера узнали, что оправдательных приговоров в Беларуси в прошлом году стало больше — целых 0,3% вместо 0,2%. Что это: следствие стало работать хуже, судьи — лучше, статистическая погрешность (ладно, это все же вряд ли — ведь 114 судеб!)?..
Давайте расскажем, за сколько к вам должна (тьфу-тьфу, чтобы не пригодилось!) приехать скорая, а еще чем экстренный вызов отличается от неотложного (именно от этого все зависит). И ни за что не пропустите интересный исторический материал о том, какой была скорая в Минске 100 лет назад! Тогда, кстати, за злоупотребление услугами медиков взыскивали штраф или привлекали виновных к принудительным работам. Ибо нечего!
А помните, кстати, мы как-то писали про историю «посмертного раскулачивания» и судьбу спорных домиков под Минском, принадлежащих ТД «Ждановичи», выкупленных их владельцами и доставшихся в итоге членам семей? Там неожиданный поворот: спорные дома могли узаконить или снести — но решили… отобрать.
В Гродно открыли огромный новый торгово-развлекательный комплекс. Там же — первые в городе Green и KFC. Такой ажиотаж был на открытии! Смотрите, в общем, сами. Кстати, вчера же наши власти выразили недовольство российскими сетями «Светофор» и «Доброцен» (как думаете, сколько им осталось?) — и предупредили, что будут регулировать правила конкуренции всех торговых сетей, чтобы «здесь не было неразберихи».
В одном из общежитий Барановичей жильцов, у которых есть кошки и собаки, попросили до 29 февраля избавиться от питомцев. Могут ли домашние животные жить в общежитии, решает администрация. А люди не понимают, куда им деть любимцев, которые жили у них годами. В Браславе вон домашний кот убежал на улицу и залез на верхушку сосны высотой с 3-этажный дом. Пять дней сидел, пока сняли!
Еще одна неоднозначная история из регионов. Семья в Бресте разбирается, почему мужчине на работе не вызвали скорую — и он умер от инфаркта. Потому что был пьян?
А вот вам очень трогательное о книгах и людях. Старинные книги уникальной библиотеки магнатов Хрептовичей, которая когда-то находилась в их имении в Щорсах Новогрудского района, могли исчезнуть во время Первой мировой войны, если бы не один из немецких солдат. Он собрал в полуразрушенном дворце раритеты, а потом бережно хранил их всю жизнь, завещав своим детям вернуть книги туда, откуда они были взяты. Читайте сами, как все было.
Минобр сформулировал примерные этические правила педагога. «Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию и т.д.». Кто бы мог подумать!
А тем временем в Минске почти три года пустует школа, детей давно распределили по другим ради ремонта — и ни-че-го. «Бюрократия, волокита, бездействие ответственных должностных лиц привели здание школы в пустующее сооружение с протекающей крышей, трещинами на колоннах, грибком на стенах и лужами на полу». Родители учеников написали Лукашенко.
Вчера стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода БЕЛДЖИ — кроссовера Geely Coolray. Уже сегодня первые автомобили появятся в шоурумах дилеров, мы уже знаем цены и варианты комплектаций Coolray — и даже успели уже проделать на нем путь почти в 6 тысяч километров и сгонять из Минска до самой северной точки Европы — мыса Нордкап — и обратно. И вот вам наш большой и полный тест-драйв.