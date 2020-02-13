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«Разжевано» про Сочи, «посмертное раскулачивание», скорая, Geely и драка мышей - все за вчера

13.02.2020 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы просто должны начать день с лучшего фото дикой природы — 2019 (по версии непрофессионалов). Держите — драка мышей в лондонском метро за еду. Как думаете, правая или левая победила?..


Ладно, фото, конечно, крутое — но вчера было еще много важного и интересного. Поехали.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вот у нас новый выпуск «Разжевано» с Артемом Шрайбманом. Помните, вице-премьер Дмитрий Крутой неожиданно заявил, что мы все это время добивались от Москвы мировых цен на нефть и получили их на переговорах в Сочи? Да ладно, подумали белорусы, — и… ничего не поняли. Давайте Артем вам сейчас все коротко и понятно объяснит. Правда ли, Беларусь смогла что-то выбить из России? Кто вообще вышел победителем в последней встрече Путина и Лукашенко?
  • А читали колонку в Washington Post об отношениях России, Беларуси и США? «Господин Путин не боится. Теперь он предпринял новую попытку по покорению Беларуси… Его цель — заставить президента Беларуси Александра Лукашенко наконец осуществить 20-летнее соглашение, которое объединит две страны, по сути превратив Беларусь в провинцию». Ну и так далее.


  • Нацбанк с 19 февраля снижает ставку рефинансирования — и прежний рекорд перекрыт, такой низкой она еще не была. Решение принято, несмотря на то, что инфляция в январе была высокой — 0,9%. Зачем же тогда?
  • А еще у каждого из вас скоро появится возможность открыть себе новый счет в банке — придумали «базовый расчетный» счет для физлиц. Давайте объясним, что это такое и как связано с «зарплатным рабством».
  • Многие работники бюджетных организаций уже получили расчетники за январь. Некоторых суммы в них, мягко говоря, расстроили. Бюджетники из разных уголков страны говорят, что получили в январе на 80−300 рублей меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Особенно много таких жалоб от учителей. Администрация президента уверяет, что «держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией».
  • Вот у нас большое интервью главы представительства Всемирного банка (одного из крупных инвесторов в белорусскую экономику) в Беларуси Алекса Кремера. Читайте все о дорожной карте реформ, стоимости кредитов для Беларуси, впечатлениях от страны и будущем белорусской экономики.
  • В Верховному суде вчера было предварительное заседание по громкому коррупционному делу Втюрина (помните его?). Всего по делу проходит 16 обвиняемых, известно, что пятеро из них признали свою вину и заключили сделку со следствием — это значит, помогли изобличить других. Втюрин и его адвокат просили проводить слушание в закрытом режиме, ссылаясь на то, что в материалах дела содержатся секретные материалы, но суд отклонил ходатайство — и мы обязательно будем следить за этим процессом.


  • А в другом суде вчера вынесли приговоры двум 19-летним анархистам за две акции: они якобы красной краской испачкали здание городского суда, а потом коктейлем Молотова повредили дверь одного из зданий СИЗО. Срок получили жесткий, хотя у многих были вопросы, зачем им вовсе лишать свободы. Но — «цели правосудия могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы, и нет оснований назначать более мягкое», посчитал судья.
  • Вообще же мы вчера узнали, что оправдательных приговоров в Беларуси в прошлом году стало больше — целых 0,3% вместо 0,2%. Что это: следствие стало работать хуже, судьи — лучше, статистическая погрешность (ладно, это все же вряд ли — ведь 114 судеб!)?..
  • А что с коронавирусом? В китайском Хубэе — резкий рост смертей и заражений, в Беларуси все спокойно (по крайней мере, министр именно так доложил Лукашенко).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Давайте расскажем, за сколько к вам должна (тьфу-тьфу, чтобы не пригодилось!) приехать скорая, а еще чем экстренный вызов отличается от неотложного (именно от этого все зависит). И ни за что не пропустите интересный исторический материал о том, какой была скорая в Минске 100 лет назад! Тогда, кстати, за злоупотребление услугами медиков взыскивали штраф или привлекали виновных к принудительным работам. Ибо нечего!


  • Но вернемся в наши дни. В понедельник часть рынка из Ждановичей переедет в Таборы. Давайте расскажем, что там будет продаваться и как теперь туда добираться на общественном транспорте.
  • А помните, кстати, мы как-то писали про историю «посмертного раскулачивания» и судьбу спорных домиков под Минском, принадлежащих ТД «Ждановичи», выкупленных их владельцами и доставшихся в итоге членам семей? Там неожиданный поворот: спорные дома могли узаконить или снести — но решили… отобрать.
  • В Гродно открыли огромный новый торгово-развлекательный комплекс. Там же — первые в городе Green и KFC. Такой ажиотаж был на открытии! Смотрите, в общем, сами. Кстати, вчера же наши власти выразили недовольство российскими сетями «Светофор» и «Доброцен» (как думаете, сколько им осталось?) — и предупредили, что будут регулировать правила конкуренции всех торговых сетей, чтобы «здесь не было неразберихи».
  • А мы пригласили в студию барменов, чтобы послушать, как они отбиваются от подкатов клиентов и что делают, когда понимают, что человеку наливать больше нельзя. Передавайте привет завтра «своему» бармену, скажите, что мы теперь ему сочувствуем.
  • В одном из общежитий Барановичей жильцов, у которых есть кошки и собаки, попросили до 29 февраля избавиться от питомцев. Могут ли домашние животные жить в общежитии, решает администрация. А люди не понимают, куда им деть любимцев, которые жили у них годами. В Браславе вон домашний кот убежал на улицу и залез на верхушку сосны высотой с 3-этажный дом. Пять дней сидел, пока сняли!


  • А мы тем временем продолжаем следить за тем, как бобруйского пенсионера судят за наркотики. Помните же эту странную историю? Вчера о «контрольной закупке» и задержании рассказывали милиционеры — и после этого, откровенно говоря, остались вопросы.
  • Еще одна неоднозначная история из регионов. Семья в Бресте разбирается, почему мужчине на работе не вызвали скорую — и он умер от инфаркта. Потому что был пьян?
  • А вот вам очень трогательное о книгах и людях. Старинные книги уникальной библиотеки магнатов Хрептовичей, которая когда-то находилась в их имении в Щорсах Новогрудского района, могли исчезнуть во время Первой мировой войны, если бы не один из немецких солдат. Он собрал в полуразрушенном дворце раритеты, а потом бережно хранил их всю жизнь, завещав своим детям вернуть книги туда, откуда они были взяты. Читайте сами, как все было.


  • Минобр сформулировал примерные этические правила педагога. «Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию и т.д.». Кто бы мог подумать!
  • А тем временем в Минске почти три года пустует школа, детей давно распределили по другим ради ремонта — и ни-че-го. «Бюрократия, волокита, бездействие ответственных должностных лиц привели здание школы в пустующее сооружение с протекающей крышей, трещинами на колоннах, грибком на стенах и лужами на полу». Родители учеников написали Лукашенко.
  • Заметили, что все вокруг только и обсуждают, что корейскую музыку, косметику, а в последнее время и кино? Триумф «Паразитов» на «Оскаре» заставил и нас обратить на это внимание. Давайте разберемся, почему все корейское внезапно стало новым трендом. Корея скоро захватит мир?
  • Вчера стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода БЕЛДЖИ — кроссовера Geely Coolray. Уже сегодня первые автомобили появятся в шоурумах дилеров, мы уже знаем цены и варианты комплектаций Coolray — и даже успели уже проделать на нем путь почти в 6 тысяч километров и сгонять из Минска до самой северной точки Европы — мыса Нордкап — и обратно. И вот вам наш большой и полный тест-драйв.


О СПОРТЕ

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Кстати. Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки с запахами (приятными, конечно). Считают, будет хороший подарок на предстоящие праздники. Ну, как минимум для тех, кто уже сносил их более ранний креатив — кондосоксы и носки из консервов.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Доброе утро! Вы просто должны начать день с лучшего фото дикой природы - 2019 (по версии непрофессионалов). Ладно, вчера было еще много важного и интересного. Поехали.
 
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