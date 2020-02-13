«Разжевано» про Сочи, «посмертное раскулачивание», скорая, Geely и драка мышей - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы просто должны начать день с лучшего фото дикой природы — 2019 (по версии непрофессионалов). Держите — драка мышей в лондонском метро за еду . Как думаете, правая или левая победила?..





Ладно, фото, конечно, крутое — но вчера было еще много важного и интересного. Поехали.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вот у нас новый выпуск « Разжевано » с Артемом Шрайбманом. Помните, вице-премьер Дмитрий Крутой неожиданно заявил , что мы все это время добивались от Москвы мировых цен на нефть и получили их на переговорах в Сочи ? Да ладно, подумали белорусы, — и… ничего не поняли. Давайте Артем вам сейчас все коротко и понятно объяснит . Правда ли, Беларусь смогла что-то выбить из России? Кто вообще вышел победителем в последней встрече Путина и Лукашенко ?

» с Артемом Шрайбманом. Помните, вице-премьер Дмитрий Крутой неожиданно , что мы все это время добивались от Москвы мировых цен на нефть и получили их на ? Да ладно, подумали белорусы, — и… ничего не поняли. . Правда ли, Беларусь смогла что-то выбить из России? ? А читали колонку в Washington Post об отношениях России, Беларуси и США? «Господин Путин не боится. Теперь он предпринял новую попытку по покорению Беларуси… Его цель — заставить президента Беларуси Александра Лукашенко наконец осуществить 20-летнее соглашение, которое объединит две страны, по сути превратив Беларусь в провинцию». Ну и так далее .









А в другом суде вчера вынесли приговоры двум 19-летним анархистам за две акции: они якобы красной краской испачкали здание городского суда, а потом коктейлем Молотова повредили дверь одного из зданий СИЗО. Срок получили жесткий , хотя у многих были вопросы, зачем им вовсе лишать свободы. Но — «цели правосудия могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы, и нет оснований назначать более мягкое», посчитал судья.

за две акции: они якобы красной краской испачкали здание городского суда, а потом коктейлем Молотова повредили дверь одного из зданий СИЗО. , хотя у многих были вопросы, зачем им вовсе лишать свободы. Но — «цели правосудия могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы, и нет оснований назначать более мягкое», посчитал судья. Вообще же мы вчера узнали, что оправдательных приговоров в Беларуси в прошлом году стало больше — целых 0,3% вместо 0,2% . Что это: следствие стало работать хуже, судьи — лучше, статистическая погрешность (ладно, это все же вряд ли — ведь 114 судеб!)?..

в Беларуси в прошлом году стало больше — . Что это: следствие стало работать хуже, судьи — лучше, статистическая погрешность (ладно, это все же вряд ли — ведь 114 судеб!)?.. А что с коронавирусом? В китайском Хубэе — резкий рост смертей и заражений , в Беларуси все спокойно (по крайней мере, министр именно так доложил Лукашенко ).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Давайте расскажем, за сколько к вам должна (тьфу-тьфу, чтобы не пригодилось!) приехать скорая, а еще чем экстренный вызов отличается от неотложного ( именно от этого все зависит ). И ни за что не пропустите интересный исторический материал о том, какой была скорая в Минске 100 лет назад ! Тогда, кстати, за злоупотребление услугами медиков взыскивали штраф или привлекали виновных к принудительным работам. Ибо нечего!









А мы тем временем продолжаем следить за тем, как бобруйского пенсионера судят за наркотики . Помните же эту странную историю ? Вчера о «контрольной закупке» и задержании рассказывали милиционеры — и после этого, откровенно говоря, остались вопросы .

. ? Вчера о «контрольной закупке» и задержании рассказывали милиционеры — . Еще одна неоднозначная история из регионов. Семья в Бресте разбирается, почему мужчине на работе не вызвали скорую — и он умер от инфаркта. Потому что был пьян ?

от инфаркта. ? А вот вам очень трогательное о книгах и людях. Старинные книги уникальной библиотеки магнатов Хрептовичей, которая когда-то находилась в их имении в Щорсах Новогрудского района, могли исчезнуть во время Первой мировой войны, если бы не один из немецких солдат. Он собрал в полуразрушенном дворце раритеты, а потом бережно хранил их всю жизнь, завещав своим детям вернуть книги туда, откуда они были взяты. Читайте сами, как все было .





Минобр сформулировал примерные этические правила педагога . «Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным , не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию и т.д.». Кто бы мог подумать!

. «Выставляя оценки, , не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя подвергать детей физическому, моральному или психологическому насилию и т.д.». Кто бы мог подумать! А тем временем в Минске почти три года пустует школа, детей давно распределили по другим ради ремонта — и ни-че-го. « Бюрократия, волокита, бездействие ответственных должностных лиц привели здание школы в пустующее сооружение с протекающей крышей, трещинами на колоннах, грибком на стенах и лужами на полу». Родители учеников написали Лукашенко .

привели здание школы в пустующее сооружение с протекающей крышей, трещинами на колоннах, грибком на стенах и лужами на полу». . Заметили, что все вокруг только и обсуждают, что корейскую музыку, косметику, а в последнее время и кино? Триумф «Паразитов» на «Оскаре» заставил и нас обратить на это внимание. Давайте разберемся, почему все корейское внезапно стало новым трендом . Корея скоро захватит мир ?

заставил и нас обратить на это внимание. Давайте разберемся, . ? Вчера стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода БЕЛДЖИ — кроссовера Geely Coolray. Уже сегодня первые автомобили появятся в шоурумах дилеров, мы уже знаем цены и варианты комплектаций Coolray — и даже успели уже проделать на нем путь почти в 6 тысяч километров и сгонять из Минска до самой северной точки Европы — мыса Нордкап — и обратно. И вот вам наш большой и полный тест-драйв .





О СПОРТЕ

Сегодня в итальянском Антхольце начинается чемпионат мира по биатлону . Главный старт сезона может внести серьезные коррективы в расклад общего зачета! Давайте наша Вика Ковальчук расскажет вам о главных на сегодня биатлонных интригах, в которых не будет лишним разбираться, и ответит на пять главных вопросов накануне старта . А в 90-е биатлон смотрели, кстати? Показываем, как сейчас выглядят звезды той эпохи .

. Главный старт сезона может внести серьезные коррективы в расклад общего зачета! Давайте наша Вика Ковальчук расскажет вам о главных на сегодня биатлонных интригах, в которых не будет лишним разбираться, и ответит на . А в 90-е биатлон смотрели, кстати? . А видели лучший в истории НХЛ гол? Овечкин забил .

Все новости среды, 12 февраля

Кстати. Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки с запахами (приятными, конечно). Считают, будет хороший подарок на предстоящие праздники. Ну, как минимум для тех, кто уже сносил их более ранний креатив — кондосоксы и носки из консервов .

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