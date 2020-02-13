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Время ожидания «скорой» по экстренным вызовам увеличилось

13.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Изменения предусмотрены инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи (СМП), утвержденной постановлением Минздрава. Документ 12 февраля опубликован на Национальном правовом Интернет-портале и вступил в силу.

При неотложных случаях время ожидания бригады скорой не должно превышать 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах (ранее медики должны были приехать в течение часа).

К экстренным вызовам относятся:

- пожар и чрезвычайная ситуация;

- внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет, а также двигательной активности;

- потеря пациентом сознания;

- сыпь с высокой температурой у детей;

- отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;

- повешение, утопление;

- ожоги, глубокие и обширные раны, судороги, острые нарушения дыхания;

- дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;

- нарушение ритма сердца (аритмия), роды и т.д.

Звонки в таких случаях передаются фельдшером (медицинской сестрой) ближайшей свободной бригаде не позднее 5 минут с момента регистрации.

К неотложным вызовам относятся:

- значительное изменение артериального давления;

- аллергия, головная боль (при отсутствии эффекта от приема пероральных лекарственных средств);

- боль в животе, спине, грудной клетке, в конечности;

- гемофилия и кровотечение (желудочно-кишечное, маточное, носовое);

- неадекватное поведение, отморожение, рвота, сыпь;

- повышение температуры тела у детей в возрасте до 3 лет;

- высокая температура (выше 38,5 °С) у детей старше 3 лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств); выше 39,5 °С у людей старше 18 лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств);

- пищевые отравления; приступ эпилепсии при установленном диагнозе;

- обезболивание пациентов с онкологическим заболеванием в терминальной стадии в нерабочие часы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения;

- ухудшение состояния здоровья (при невозможности уточнения состояния) и т. д.

Кроме того, в документе в одном из пунктов прописано, какие услуги не оказывает служба СМП. В частности: не назначает дальнейшее лечение пациентам; не оказывает медицинской помощи по назначению врачей-специалистов других организаций здравоохранения, кроме введения обезболивающих средств онкобольным в нерабочее время амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения; не выдает больничные; не выписывает рецепты на лекарственные и наркотические средства, психотропные вещества; не проводит медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ и состояния опьянения и др.

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Время ожидания бригады «скорой» помощи по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут, в иных населенных пунктах — 35 минут. Ранее в обоих случаях время...
 
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