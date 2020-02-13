Время ожидания «скорой» по экстренным вызовам увеличилось

Изменения предусмотрены инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи (СМП), утвержденной постановлением Минздрава. Документ 12 февраля опубликован на Национальном правовом Интернет-портале и вступил в силу.
При неотложных случаях время ожидания бригады скорой не должно превышать 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах (ранее медики должны были приехать в течение часа).
К экстренным вызовам относятся:
- пожар и чрезвычайная ситуация;
- внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет, а также двигательной активности;
- потеря пациентом сознания;
- сыпь с высокой температурой у детей;
- отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;
- повешение, утопление;
- ожоги, глубокие и обширные раны, судороги, острые нарушения дыхания;
- дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;
- нарушение ритма сердца (аритмия), роды и т.д.
Звонки в таких случаях передаются фельдшером (медицинской сестрой) ближайшей свободной бригаде не позднее 5 минут с момента регистрации.
К неотложным вызовам относятся:
- значительное изменение артериального давления;
- аллергия, головная боль (при отсутствии эффекта от приема пероральных лекарственных средств);
- боль в животе, спине, грудной клетке, в конечности;
- гемофилия и кровотечение (желудочно-кишечное, маточное, носовое);
- неадекватное поведение, отморожение, рвота, сыпь;
- повышение температуры тела у детей в возрасте до 3 лет;
- высокая температура (выше 38,5 °С) у детей старше 3 лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств); выше 39,5 °С у людей старше 18 лет (при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарственных средств);
- пищевые отравления; приступ эпилепсии при установленном диагнозе;
- обезболивание пациентов с онкологическим заболеванием в терминальной стадии в нерабочие часы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения;
- ухудшение состояния здоровья (при невозможности уточнения состояния) и т. д.
Кроме того, в документе в одном из пунктов прописано, какие услуги не оказывает служба СМП. В частности: не назначает дальнейшее лечение пациентам; не оказывает медицинской помощи по назначению врачей-специалистов других организаций здравоохранения, кроме введения обезболивающих средств онкобольным в нерабочее время амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения; не выдает больничные; не выписывает рецепты на лекарственные и наркотические средства, психотропные вещества; не проводит медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ и состояния опьянения и др.