Белорусские кондитеры представят нашу страну на Всемирной кулинарной олимпиаде – 2020

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Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией кулинаров и кондитеров (WACS) и проводится один раз в четыре года. IKA – это своеобразные Олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере, принять участие в которых большая честь для страны, направляющей свою команду.

В состав белорусской команды вошли многократные победители республиканских и международных профессиональных конкурсов, в их числе Наталья Минченкова (ОАО «БКК «Домочай») – обладатель Гран-при Международного кулинарного кубка, традиционно проводимого в Минске в рамках Международного хлебного салона и специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо», а также Ольга Готовко – обладатель титула «Кондитер года – 2019» и приза «Бриллиантовый колпак».

Напомним, в кулинарной олимпиаде-2016 приняли участие 59 национальных команд со всего мира, более 2000 мастеров-кондитеров и шеф-поваров выступили в индивидуальных соревнованиях. Команда белорусских кондитеров завоевала 5 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую медали.

Организаторы участия белорусских мастеров-кондитеров во Всемирной кулинарной олимпиаде: научный, производственно-практический журнал «Пекарь&Кондитер», Белорусское общественное объединение «Федерация шеф-поваров и кондитеров» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.