Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

Источник материала: Газета Авангард

Не секрет, что люди, волею судьбы находящиеся на больничной койке, как никто другой, нуждаются в заботе и внимании. А еще в новых ярких впечатлениях, которые делают их жизнь разнообразнее. Благо, среди нас есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь тем, кто в этом особо нуждается.

Так, стараниями волонтеров для постояльцев дома-интерната было организовано посещение историко-краеведческого музея с ознакомительной экскурсией по выставочным залам и картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко, где они смогли побывать в планетарий.





В целом день у них выдался весьма насыщенным на положительные эмоции.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из личного архива Светланы Авсянниковой