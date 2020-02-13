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Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

13.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Не секрет, что люди, волею судьбы находящиеся на больничной койке, как никто другой, нуждаются в заботе и внимании. А еще в новых ярких впечатлениях, которые делают их жизнь разнообразнее. Благо, среди нас есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь тем, кто в этом особо нуждается.

Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентраПостояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

Так, стараниями волонтеров для постояльцев дома-интерната было организовано посещение историко-краеведческого музея с ознакомительной экскурсией по выставочным залам и картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко, где они смогли побывать в планетарий.

Постояльцы Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили историко-культурные достопримечательности райцентра

В целом день у них выдался весьма насыщенным на положительные эмоции.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из личного архива Светланы Авсянниковой  

 
 
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Не секрет, что люди, волею судьбы находящиеся на больничной койке, как никто другой, нуждаются в заботе и внимании. А еще в новых ярких впечатлениях,... ...
 
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