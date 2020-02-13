В закон хотят внести изменения: тем, кто сразу оплатит штраф по административке, дадут большую скидку

Источник материала: Tut.by

В Беларуси готовят концептуальные изменения в КоАП. Правонарушения разделят на три категории: проступки, значительное правонарушение и грубое нарушение. Министр юстиции пояснил, что от категории будет зависеть и наказание, и срок давности привлечения к ответственности. Если правонарушитель в кратчайшие сроки оплатит штраф, ему могут дать скидку — до 50%.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Подготовлены основные предложения по корректировке общей части Кодекса об административных правонарушениях, — заявил на пресс-конференции Олег Слижевский. — Предлагается три категории правонарушений: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.

Срок давности привлечения к административной ответственности тоже будет зависеть от категории правонарушения: для проступка — после вынесения предупреждения или устного замечания или оплаты штрафа будет считаться, что человек вообще не привлекался к административной ответственности; для значительного правонарушения — будет считаться привлекавшимся в течение полугода, для грубого правонарушения — в течение года.

Кроме того, предлагают применять понижающие коэффициенты к сумме штрафа. Если нарушитель оплачивает штраф сразу же или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.

— Сегодня применяется увеличение штрафа в случаях несвоевременной оплаты. Предлагается противоположный подход, стимулирующий нарушителя платить вовремя и снижающий затраты на администрирование штрафов, — отметил Слижевский.

При этом он подчеркнул, что все озвученные предложения будут еще обсуждаться.

Напомним, Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности раскритиковал существующую практику. По его словам, действующий КоАП использует преимущественно карательный способ разрешения конфликтных ситуаций.

— Это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций.

Лукашенко подчеркнул, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысяч корректировок.

При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону. Важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений, заявлял глава государства.