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В закон хотят внести изменения: тем, кто сразу оплатит штраф по административке, дадут большую скидку
13.02.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси готовят концептуальные изменения в КоАП. Правонарушения разделят на три категории: проступки, значительное правонарушение и грубое нарушение. Министр юстиции пояснил, что от категории будет зависеть и наказание, и срок давности привлечения к ответственности. Если правонарушитель в кратчайшие сроки оплатит штраф, ему могут дать скидку — до 50%.
— Подготовлены основные предложения по корректировке общей части Кодекса об административных правонарушениях, — заявил на пресс-конференции Олег Слижевский. — Предлагается три категории правонарушений: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.
Срок давности привлечения к административной ответственности тоже будет зависеть от категории правонарушения: для проступка — после вынесения предупреждения или устного замечания или оплаты штрафа будет считаться, что человек вообще не привлекался к административной ответственности; для значительного правонарушения — будет считаться привлекавшимся в течение полугода, для грубого правонарушения — в течение года.
Кроме того, предлагают применять понижающие коэффициенты к сумме штрафа. Если нарушитель оплачивает штраф сразу же или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.
— Сегодня применяется увеличение штрафа в случаях несвоевременной оплаты. Предлагается противоположный подход, стимулирующий нарушителя платить вовремя и снижающий затраты на администрирование штрафов, — отметил Слижевский.
При этом он подчеркнул, что все озвученные предложения будут еще обсуждаться.
Напомним, Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности
— Это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций.
Лукашенко подчеркнул, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысяч корректировок.
При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону. Важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений, заявлял глава государства.
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В закон хотят внести изменения: тем, кто сразу оплатит штраф по административке, дадут большую скидку
В Беларуси готовят концептуальные изменения в КоАП. Правонарушения разделят на три категории, от которых будет зависеть и наказание, и срок давности привлечения к...
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