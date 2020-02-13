Что изменят в КоАП после критики Лукашенко

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены после критики Александра Лукашенко.

Как рассказал министр юстиции Олег Слижевский, работа по внесению изменений ведется совместно с Администрацией президента. Министр отметил, что проекта изменений пока нет, но уже подготовлены основные предложения по корректировке общей части кодекса.

По словам министра, в обновленном кодексе будут изменены категории правонарушений. Предлагается ввести три категории: проступки, значительное правонарушение и грубое правонарушение. К ним будут привязаны и наказания за проступки.

«Для первой категории предусматриваются незначительные санкции - предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин», - сообщил глава ведомства. Срок привлечения к административной ответственности также будет зависеть от категории правонарушения: для первой - после вынесения лицу предупреждения или замечания (или оплаты штрафа) будет считаться, что оно не привлекалось к административной ответственности; по второй - считать в течение полугода, третьей - в течение года.

Кроме того, предлагается применять понижающие коэффициенты к сумме штрафа. Если лицо уплачивает штраф сразу же или в течение, например, недели, скидка может составить 25-50%.

Напомним, что 16 декабря Александр Лукашенко приказал разобраться с административными наказаниями. Президент признал, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. Он отметил, что ранее уже поручил создать специальную экспертную комиссию для пересмотра действующего законодательства.

«К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона», — приказал Лукашенко.