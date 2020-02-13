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Милиция, МЧС, чиновники, неравнодушные. В Ганцевичах провели автофлешмоб в поддержку маленькой девочки
13.02.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 февраля в Ганцевичах провели масштабный автомобильный флешмоб в поддержку четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.
Видео:
В акции приняли участие местные милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома. На городском аэродроме они выстроили свои автомобили в надпись HELP.
«Прошедший автофлешмоб — яркое доказательство того, что гуманность и желание помочь не зависит от должности и звания. Крик о помощи выстроен из машин и Ганцевичского РОВД, и автомеханика. И председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета, и многодетной мамы. И районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и учителя. Нет никакого различия. Все люди — с большим и теплым сердцем. Низкий поклон», — написали на
София родилась 14 ноября. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».
«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на
Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На сегодняшний день собрано 169 388 долларов.
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Милиция, МЧС, чиновники, неравнодушные. В Ганцевичах провели автофлешмоб в поддержку маленькой девочки
Девочке нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.
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