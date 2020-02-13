Милиция, МЧС, чиновники, неравнодушные. В Ганцевичах провели автофлешмоб в поддержку маленькой девочки

Источник материала: Tut.by

8 февраля в Ганцевичах провели масштабный автомобильный флешмоб в поддержку четырехмесячной Софии Жагунь, которой нужно собрать 2,5 миллиона долларов на лечение.

Видео: Рита Веселевич

В акции приняли участие местные милиционеры, спасатели, волонтеры, учителя и чиновники райисполкома. На городском аэродроме они выстроили свои автомобили в надпись HELP.

«Прошедший автофлешмоб — яркое доказательство того, что гуманность и желание помочь не зависит от должности и звания. Крик о помощи выстроен из машин и Ганцевичского РОВД, и автомеханика. И председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета, и многодетной мамы. И районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и учителя. Нет никакого различия. Все люди — с большим и теплым сердцем. Низкий поклон», — написали на странице помощи Софии в инстаграме .



Фото: Скриншот видео

София родилась 14 ноября. Через два месяца врачи поставили девочке диагноз «спинальная мышечная атрофия 1 типа».

«Лечения в нашей стране не существует, но есть решение этой проблемы в других странах. Исцеление может наступить от препарата „Золгенсма“. Правда, стоимость лечения очень большая — 2,5 миллиона долларов», — указано на странице помощи девочки в соцсетях .

Родители объявили сбор средств на лечение дочери. На сегодняшний день собрано 169 388 долларов.

Помощь девочке можно так: Номер телефона МТС, для пополнения баланса: +375297354343

⠀

Карта МТБанк 5 351 041 071 592 016 срок до 07/22

⠀

PayPal: dimitri. scharavin89@mail.ru

⠀

Яндекс деньги: 4100111604047338

Благотворительные счета открыты на ZHAHUN YULIYA БАНК ЦБУ 117 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП200369858 МФОAKBBBY21802 Белорусский рубль

Транзитный счет №BY05AKBB38193821096561300000 на благотворительный счет №

BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117

⠀

Доллары США

Транзитный счет № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №

BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117

⠀

Евро

Транзитный счёт №BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счёт № BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117

⠀

Российские рубли

Транзитный счёт № BY74AKBB38193821125421300000 на благотворительный счет №

BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117

⠀

Карта Беларусбанк

6711 7700 1842 9519

до 01/23 Карта Сбербанк России

5336 6903 7487 9338

до 05/22

Anjelika Kartineva владелец Анжелика Юрьевна Цель: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Жагунь Юлия Павловна, на лечение в США дочери Жагунь Софии Евгеньевны