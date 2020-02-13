СК рассказал детали убийства человека на стоянке в Малиновке прошлым летом

Источник материала: Tut.by

В Минске будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью. Оно произошло на стоянке в Малиновке в августе прошлого года, об этом писали раньше. Следственный комитет сообщает некоторые подробности, расследование уже завершено.



Фото: Следственный комитет

Убийство произошло 5 августа 2019-го на автостоянке на улице Есенина. 33-летний житель Слонима много раз ударил знакомого ножом, руками и ногами. Тот скончался на месте. Судмедэксперты насчитали на его теле не менее 39 травмирующих воздействий.

Нападавшим был 33-летний житель Слонима, он был пьян. Убитому было 42 года.

По данным следствия, в тот день обвиняемый и потерпевший выпивали в рабочее время. Застолье закончилось, и они попросили коллегу отвезти их к дому обвиняемого. В пути между мужчинами произошла словесная перепалка.

Подъехав к дому и припарковав автомобиль, водитель пошел в магазин. Вернувшись, он увидел своего товарища на земле, без признаков жизни, а также обвиняемого, который продолжал его бить. Мужчина тут же сообщил в милицию и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики проводили реанимацию, но спасти пострадавшего не удалось.

Во время расследования задержанный давал противоречивые показания, в том числе ссылался на провалы в памяти из-за выпитого алкоголя. Умышленное убийство отрицал. Установлено, что степень алкогольного опьянения мужчины составила более 2 промилле.

Выводы экспертов такие: в момент противоправных действий каким-либо психическим расстройством нападавший не страдал, мог сознавать свои действия и их общественную опасность.

Действия мужчины квалифицировали как убийство с особой жестокостью (по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса). Он под стражей. Раньше к уголовной ответственности не привлекался. Дело передали прокурору, потом его направят в суд.