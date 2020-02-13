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Минздрав поддерживает идею наказывать за «дискредитацию семьи и брака»
13.02.2020 18:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Религиозные организации и граждане продолжают штурмовать госорганы обращениями о запрете ЛГБТ-пропаганды в Беларуси. Выяснилось, что Министерство здравоохранения поддержало идею ввести административную и уголовную ответственность за распространение информации, дискредитирующей институт семьи и брака, а также повысить возраст сексуального согласия с 16 до 18 лет, но только для однополых отношений. Правозащитники видят в этом дискриминацию.
В пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа, однако не смогли пояснить, какую информацию следует считать дискредитирующей для института семьи, как за это будут наказывать и почему возраст сексуального согласия стоит повысить только для однополых отношений. По
Правозащитник Валентин Стефанович считает, что, если в Беларуси будут приняты такого рода поправки, последствия для страны будут значительные:
— И белорусские, и международные правозащитники однозначно будут критиковать подобную дискриминацию, в том числе на уровне ООН. Это будет еще один аргумент о нарушении прав человека в Беларуси. Из документа непонятно, чем руководствуется Министерство здравоохранения, проводилили ли они исследования, на основании которых предлагают сделать исключение только для однополых сексуальных отношений. Выходит, что гетеросексуальные отношения подростков при тех же обстоятельствах Министерство не беспокоят. Также выглядит неоднозначным призыв наказывать за информацию, которая дискредитирует институт семьи. Что под этим понимается? Если человек рассказывает, что он живет один, не планирует жениться и заводить детей, его за это накажут? А что будут делать с людьми, которые живут в незарегистрированном браке, это тоже вредит институту семьи и их следует наказать? А как поступят с теми, у кого есть и жена и отношения на стороне, государство и здесь вмешается и накажет? Очевидно, что госорганы пытаются вмешаться в частную жизнь граждан. Хочу напомнить, что Беларусь — это светское государство, у нас не могут быть приняты законы, основанные на убеждениях религиозно настроенных граждан. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации — это нарушение прав человека.
Известно, что обращения религиозных организаций и граждан, обеспокоенных так называемой ЛГБТ-пропагандой, ранее
— Никакого проекта закона (о запрете «ЛГБТ-пропаганды») в природе нет, такое решение не принималось, — заявил Гайдученок. — Могу сказать, что подавляющее большинство госорганов ответили, что действующее нормативно-правовое регулирование является достаточным для обеспечения прав ребенка и семьи.
Такой ответ явно не устроил заявителей, поэтому католики, православные и протестанты продолжили собирать подписи по всей стране в поддержку своей идеи. В Администрацию президента они
— Закон нужен, чтобы педофилы не лезли к моим детям, —
В ответ на заявления религиозных граждан в интернете начался сбор подписей под
— Сбор подписей против ЛГБТ мы считаем несправедливым и противоречащим ценностям светского общества. Мы существуем в государстве, где плюрализм мнений и свобода его выражения признаются ценностью и никакая социальная группа не может иметь привилегий в озвучивании своей позиции и продвижении своих ценностей. Христиане и атеисты, а также все другие группы людей должны иметь равные права для выражения своего мнения и рассказа о своем жизненном опыте, и никакое мнение, не призывающее к дискриминации или насилию над другими, не может быть запрещено к распространению — указывают авторы петиции.
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Однако в ведомстве не смогли пояснить, какую информацию будут считать вредной для «традиционной семьи» и как за это будут наказывать.
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