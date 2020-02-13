Работа юной кировчанки на республиканском конкурсе графических работ заняла призовое место

Источник материала: Кировец

Республиканский конкурс графических работ по проблеме ВИЧ-инфекции на тему «Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Преодоление стигмы и недопущение дискриминации» проводился Министерством здравоохранения в рамках реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы.





По информации главного врача райЦГЭ Елена Власова, его организатором выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Главная задача конкурса – привлечение внимания общественности к проблеме ВИЧ-инфекции и к людям, живущим с ней. Работы, представленные на конкурс, оценивались по нескольким критериям: изображение должно соответствовать выбранной тематике, иметь оригинальность, креативность, актуальность проблематики, понятность языка и стиля изложения. Компетентное жюри, в состав которого входили члены Экспертного совета Информационной стратегии по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь, определило победителей в каждой номинации.

Участие в проведении данного конкурса принимала и представительница нашего района – ученица 11 класса Жиличской УПК ДС-СШ Ольга Деденко. Ее рисунок, выполненный с использованием карандашей, был заявлен в номинации «Человек, живущий с ВИЧ – равноправный гражданин общества. Толерантность – основа гуманного общества». Работа юной художницы была оценена членами жюри и заняла призовое место. В торжественной обстановке Ольгу Деденко на прошлой неделе наградили в районном центре гигиены и эпидемиологии. Ей вручили диплом победителя и подарок.

В дальнейшем графические работы участников конкурса могут быть использованы для проведения тематических выставок, в том числе в рамках проведения Всемирной кампании профилактики ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь.