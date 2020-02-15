В Пинске следователи устанавливают обстоятельства заражения ВИЧ 11-месячной девочки

Источник материала: Tut.by

В Пинске у 11-месячная девочке диагностирован ВИЧ. Ее мать считает, что ребенка заразили в одном из учреждений здравоохранения. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



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В Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась 35-летняя женщина с заявлением о том, что ее 11-месячная дочь, по ее мнению, в период прохождения лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

«В ходе расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен указанным вирусом. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела», — сообщает Следственный комитет.