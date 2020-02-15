Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Ежегодно 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной войны.
С момента выводы советских войск из Афганистана прошел 31 год. Сегодня в г.п. Кореличи прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. В Кореличском молодежном Центре культуры собрались воины-интернационалисты, члены районного исполнительного комитета, представители общественных организаций и трудовых коллективов, чтобы почтить память тех, кто совсем молодым отдал свою жизнь на чужой афганской земле.
Атмосферу той далекой войны, которая принесла много горя и человеческих жертв, передавали тематическая фотозона от районного краеведческого музея, книжная выставка от районной библиотеки и выставка детских рисунков от Кореличской детской школы искусств.
Открыл мероприятие в Кореличском молодежном Центре культуры председатель районного исполнительного комитета Геннадий Шатуев, который вручил Благодарственное письмо председателя районного исполнительного комитета участнику боевых действий в Афганистане Николаю Гагарину и памятный подарок Софье Филончик, которая так и не дождалась своего сына Сергея из Афганистана.
-Сегодня мы отдаем дань уважения и чтим память тех молодых парней, которые со школьной скамьи ушли в армию и отправились в Афганистан. Им пришлось, вам пришлось взять в руки оружие. Но вы достойно прошли путь, наполненный горем, потерями, болью, и сегодня продолжаете жить и работать. Крепкого вам здоровья.
Ко всем присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов.
-31 год прошел с тех пор, как советские войска покинули территорию Афганистана. В тот долгожданный
Участник военных действий в Афганистане, председатель Кореличской районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Василий Тур поделился со всеми присутствующими впечатлениями о торжественном приеме, который состоялся накануне в Гродненском облисполкоме.
В мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов принял участие благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса.
Далее все участники мероприятия отправились к мемориальному комплексу «Звезда». У памятного знака погибшим воинам-интернационалистам состоялся митинг-реквием «Их подвиг мы в памяти храним».
Со словами благодарности за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий в Афганистане, обратился к присутствующим участникам афганской войны заместитель военного комиссара по территориальной обороне военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Артем Трубников.
Также участие в митинге приняла и.о. первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» Аксинья Ждан.
Символичным моментом митинга на мемориальном комплексе «Звезда» стала акция «Белый журавлик», когда все пристутствующие отпустили в небо воздушные шары белого цвета с журавликами, которые являются символами добра и мира.
Завершился митинг возложением цветов к памятному знаку поибшим вогнам-интернационалистов.
Оксана ЯНУШ
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