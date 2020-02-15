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Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

15.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ежегодно 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной войны.

С момента выводы советских войск из Афганистана прошел 31 год. Сегодня в г.п. Кореличи прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. В Кореличском молодежном Центре культуры собрались воины-интернационалисты, члены районного исполнительного комитета, представители общественных организаций и трудовых коллективов, чтобы почтить память тех, кто совсем молодым отдал свою жизнь на чужой афганской земле.

Атмосферу той далекой войны, которая принесла много горя и человеческих жертв, передавали тематическая фотозона от районного краеведческого музея, книжная выставка от районной библиотеки и выставка детских рисунков от Кореличской детской школы искусств.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Открыл мероприятие в Кореличском молодежном Центре культуры председатель районного исполнительного комитета Геннадий Шатуев, который вручил Благодарственное письмо председателя районного исполнительного комитета участнику боевых действий в Афганистане Николаю Гагарину и памятный подарок Софье Филончик, которая так и не дождалась своего сына Сергея из Афганистана.

-Сегодня мы отдаем дань уважения и чтим память тех молодых парней, которые со школьной скамьи ушли в армию и отправились в Афганистан. Им пришлось, вам пришлось взять в руки оружие. Но вы достойно прошли путь, наполненный горем, потерями, болью, и сегодня продолжаете жить и работать. Крепкого вам здоровья.

 

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Ко всем присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов.

-31 год прошел с тех пор, как советские войска покинули территорию Афганистана. В тот долгожданный

день была поставлена точка их девятилетнему участию в, по сути, чужой войне, и мост через Амударью снова соединил их с Отчизной. С тех пор эта дата объединяет всех, кто с боями прошёл по горным афганским дорогам, кто выполнял воинский долг по урегулированию военных конфликтов на территории других стран, кого не пощадила война, отняв здоровье, а порой и жизни дорогих и близких людей. Мы преклоняемся перед всеми солдатами, кто с честью прошел тяжелыми дорогами афганской войны, показав примеры стойкости, отваги и героизма.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Участник военных действий в Афганистане, председатель Кореличской районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Василий Тур поделился со всеми присутствующими впечатлениями о торжественном приеме, который состоялся накануне в Гродненском облисполкоме.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

В мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов принял участие благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Далее все участники мероприятия отправились к мемориальному комплексу «Звезда». У памятного знака погибшим воинам-интернационалистам состоялся митинг-реквием «Их подвиг мы в памяти храним».

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Со словами благодарности за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий в Афганистане, обратился к присутствующим участникам афганской войны заместитель военного комиссара по территориальной обороне военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Артем Трубников.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Также участие в митинге приняла и.о. первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» Аксинья Ждан.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Символичным моментом митинга на мемориальном комплексе «Звезда» стала акция «Белый журавлик», когда все пристутствующие отпустили в небо воздушные шары белого цвета с журавликами, которые являются символами добра и мира.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Завершился митинг возложением цветов к памятному знаку поибшим вогнам-интернационалистов.

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

Оксана ЯНУШ

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Ежегодно 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из
 
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