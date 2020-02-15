День памяти воинов-интернационалистов: наша память сердце бережет…

Источник материала: Кировец

Мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию детей и подростков в районном Центре культуры и досуга проходят традиционно. В преддверии Дня памяти воинов—интернационалистов, на встречу с учащимися школ райцентра прийшли начальник обособленной группы Кировского района Бобруйского объединения городского военного комиссариата Андрей Гайдукевич и воин-интернационалист Николай Подъяловский.



Как рассказала режиссер районного Центра культуры и досуга Наталья Лукашенко, встреча началась с трогательного монолога матери, потерявшей сына в афганской войне. Он сопровождался видеорядом, который перенес всех собравшихся в те нелёгкие и «жаркие» дни. Со сцены звучали стихи о афганской войне, написанные воинами-интернационалистами, роль которых исполнили участники театрального любительского объединения «Актер» – Егор Басак и Максим Зленко. Также звучали песни, в исполнении Татьяны Кашко, Игоря Рудько и Александрины Козловой. Отдел киновидеомероприятий продемонстрировал документальный видеофильм «Афганистан. Я помню».







В продолжении встречи выступил Андрей Гайдукевич. Он рассказал о службе в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь, призвал ребят стать продолжателями славных традиций отцов и дедов. Андрей Леонидович торжественно вручил медаль «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» Николаю Подъяловскому.







Заинтересовало ребят и выступление Николай Бонифатьевича, который рассказал о себе, о своем жизненном пути и о том, как он стал участником военных действий в Афганистане. Ребята с интересом слушали воина-интернационалиста.

Завершилась встреча минутой молчания. Присутствующие почтили память земляков Петра Петрусевича, Виктора Шумилова, Александра Ядловского и всех, кто не вернулся с той войны.

Проходят, заканчиваются войны, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Ради памяти о погибших необходимо беречь мир, любить, надеяться и верить. Ведь пока жива человеческая память – жив и сам человек…