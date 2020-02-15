Источник материала: Газета Авангард

В первой школе проходит областной турнир по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Сергея Алданова.

Участие в соревнованиях принимают порядка двухсот мальчишек из Чечерска, Кормы, Гомеля и, конечно, Буда-Кошелева. Участие в открытии турнира приняли воины-интернационалисты. С приветственным словом к юным борцам обратился председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко.

Сергей Алданов погиб, выполняя свой интернациональный долг. Участвовал в 7 боевых операциях по уничтожению банд в Афганистане. 18 месяцев нес службу на сторожевой заставе в районе населенного пункта Баглан.

К слову, сегодня в Уваровичской школе также прошел турнир по волейболу, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афгшанистана и памяти погибшего воина-афганца Георгиия Шейко.





















































Ирина ПАЛУБЕЦ.

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