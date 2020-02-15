ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно ли продать автомобиль в рассрочку и как правильно все оформить?

15.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

На практике продажа автомобиля в рассрочку оформляется различными способами: договором купли-продажи, путем написания расписки, оформлением договора займа. Но далеко не все из названных способов можно назвать абсолютно безопасными для продавца. При этом необходимо помнить, что залог успешной сделки – грамотное ее оформление. Традиционно, читайте мелкий шрифт.

Можно ли продать автомобиль в рассрочку и как правильно все оформить?

С точки зрения юридической безопасности совершаемой сделки наиболее надежным для продавца видится способ документального оформления продажи автомобиля в рассрочку путем заключения договора купли-продажи в письменной форме, рассказывают эксперты. Причины этому логичны — при возникновении спорных ситуаций при таком способе оформления сделки взыскать с покупателя долг будет гораздо проще.

— Для обеспечения наиболее грамотного с правовой точки зрения оформления договора купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа стороны могут обратиться к нотариусу, — рассказывает Николай Грицкевич, адвокат, партнер адвокатского бюро «Юдикан». — Именно нотариус включит в текст договора все необходимые условия, позволяющие продавцу обеспечить свою финансовую безопасность, и о которых стороны достигли соглашения, а также удостоверит данный договор.

Если же стороны не желают прибегать к помощи специалистов, тогда в типовом договоре купли-продажи автомобиля помимо указания общей цены договора – стоимости автомобиля, о которой договорились продавец и покупатель, обязательно необходимо самостоятельно прописать порядок ее уплаты, в том числе график внесения очередных платежей (их размер и сроки внесения). Кроме того, в договор купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа в качестве меры дисциплинирующего характера рекомендуется включать положения об ответственности покупателя за несвоевременную выплату денежных средств в виде соответствующей неустойки (штрафа, пени).

Источник: grodnonews.by

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На практике продажа автомобиля в рассрочку оформляется различными способами: договором купли-продажи, путем написания расписки, оформлением договора займа. Но...
 
Новости дня
Новости общества
 
Навсегда в нашей памяти. В Кореличах прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика