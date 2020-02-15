Можно ли продать автомобиль в рассрочку и как правильно все оформить?

Источник материала: Полымя

На практике продажа автомобиля в рассрочку оформляется различными способами: договором купли-продажи, путем написания расписки, оформлением договора займа. Но далеко не все из названных способов можно назвать абсолютно безопасными для продавца. При этом необходимо помнить, что залог успешной сделки – грамотное ее оформление. Традиционно, читайте мелкий шрифт.





С точки зрения юридической безопасности совершаемой сделки наиболее надежным для продавца видится способ документального оформления продажи автомобиля в рассрочку путем заключения договора купли-продажи в письменной форме, рассказывают эксперты. Причины этому логичны — при возникновении спорных ситуаций при таком способе оформления сделки взыскать с покупателя долг будет гораздо проще.

— Для обеспечения наиболее грамотного с правовой точки зрения оформления договора купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа стороны могут обратиться к нотариусу, — рассказывает Николай Грицкевич, адвокат, партнер адвокатского бюро «Юдикан». — Именно нотариус включит в текст договора все необходимые условия, позволяющие продавцу обеспечить свою финансовую безопасность, и о которых стороны достигли соглашения, а также удостоверит данный договор.

Если же стороны не желают прибегать к помощи специалистов, тогда в типовом договоре купли-продажи автомобиля помимо указания общей цены договора – стоимости автомобиля, о которой договорились продавец и покупатель, обязательно необходимо самостоятельно прописать порядок ее уплаты, в том числе график внесения очередных платежей (их размер и сроки внесения). Кроме того, в договор купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа в качестве меры дисциплинирующего характера рекомендуется включать положения об ответственности покупателя за несвоевременную выплату денежных средств в виде соответствующей неустойки (штрафа, пени).

Источник: grodnonews.by

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