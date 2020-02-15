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Какие нарушения выявлены на стройплощадке на МТФ «Полоная»?

15.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чуть более месяца назад при реконструкции МТФ “Загорье” ОАО “Щорсы” Новогрудского района с 6-метровой высоты упал на бетонный пол и погиб 41-летний плотник Новогрудского строительно-монтажного управления. Этот несчастный случай в очередной раз призывает работников, занятых на строительных объектах, всерьез задуматься над строгим соблюдением требований охраны труда.

Какие нарушения выявлены на стройплощадке на МТФ «Полоная»?

Как часто мы слышим сообщения в СМИ: “Погиб на производстве”, “Смертельно травмирован на рабочем месте”, “Несчастный случай со смертельным исходом”. Подобные трагические случаи практически еженедельно происходят как в республике, так и на Гродненщине.

Всего в 2019 году в республике на производстве погиб 141 человек. Зачастую причины несчастных случаев банальны – несоблюдения требований охраны труда и пренебрежение работниками элементарными мерами безопасности.

В целом на стройплощадках в Кореличском районе созданы необходимые безопасные условия работы. А вот выполняют ли сами работники требования охраны труда? Чтобы это узнать, с главным специалистом управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Сергеем Ламаном отправляемся на МТФ “Полоная” СПК “Маяк-Заполье”, где ведется строительство помещения для выращивания молодняка крупного рогатого скота сторонними строительными организациями. По дороге узнаю об основных нарушениях требований охраны труда, которые чаще всего встречаются на стройобъектах.

– В основе большинства несчастных случаев, произошедших во время проведения строительных работ, лежат одни и те же нарушения: отдельные рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не ограждены защитными ограждениями, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц за организацию работы по созданию безопасных условий труда при проведении указанных работ, – отмечает Сергей Ламан. – В отдельных случаях работники не используют средства индивидуальной защиты. Иногда их просто нет на объектах. О каком выполнение требований охраны труда можно говорить, когда человек сознательно находится под грузом во время работы грузоподъемного крана?

Подобную картину наблюдаем и на стройплощадке на МТФ «Полоная». Строители работают на высоте без страховочных поясов, стропальщики не обеспечены сигнальными жилетами. К тому же некоторые работники, находящиеся на высоте, не прошли медицинское освидетельствование в начале рабочего дня. Были выявлены и другие нарушения, которые строительной организации необходимо устранить в установленные сроки. В случае повторных нарушений требований охраны труда к подрядчику будут применены меры административного взыскания.

Оксана ЯНУШ
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Чуть более месяца назад при реконструкции МТФ “Загорье” ОАО “Щорсы” Новогрудского района с 6-метровой высоты упал на бетонный пол и
 
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