«Витебскэнерго» покупает хищных клещей и клопов. Зачем?

Источник материала: Tut.by

Предприятие «Витебскэнерго» собирается купить несколько видов хищных клещей и клопов, объявлен тендер . Насекомые нужны для борьбы с вредителями растений в теплицах.



Клещ фитосейулюс персимилис. Фото: ecoculture.biz

В свои теплицы в Полоцком и Оршанском районах «Витебскэнерго» хочет поселить три вида насекомых: это клоп макрофулус, клещи амблисейус свирски и фитосейулюс персимилис. Нужно около 8 млн особей.

Эти насекомые — энтомофаги, то есть биологические защитники растений от вредителей. Так, амблисейус свирски уничтожает ржавого томатного клеща, макрофулус — томатную моль, фитосейулюс персимилис — паутинных клещей.