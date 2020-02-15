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«Витебскэнерго» покупает хищных клещей и клопов. Зачем?
15.02.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятие «Витебскэнерго» собирается купить несколько видов хищных клещей и клопов, объявлен
В свои теплицы в Полоцком и Оршанском районах «Витебскэнерго» хочет поселить три вида насекомых: это клоп макрофулус, клещи амблисейус свирски и фитосейулюс персимилис. Нужно около 8 млн особей.
Эти насекомые — энтомофаги, то есть биологические защитники растений от вредителей. Так, амблисейус свирски уничтожает ржавого томатного клеща, макрофулус — томатную моль, фитосейулюс персимилис — паутинных клещей.
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Предприятие «Витебскэнерго» собирается купить несколько видов хищных клещей и клопов, объявлен тендер.
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