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«Это очень тягостно, когда в ухе бродит муха». ЛОР-врачи - о пациентах и случаях из практики

16.02.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очень болит горло, стреляет в ухе, а из носа уже вытек Байкал? Бегом к ЛОРу! Мы пригласили в студию отоларингологов и поговорили с ними о самых распространенных болезнях, узнали, с какими врачами их путают, что приходится доставать из ушей пациентов (вы не сможете спокойно спать), а также почему не стоит дышать над картошкой при простуде.

 
 
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Отоларингологи рассказали о случаях из практики, опасном самолечении и о том, что делать, чтобы не стать их пациентом.
 
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