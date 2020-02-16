«Это очень тягостно, когда в ухе бродит муха». ЛОР-врачи - о пациентах и случаях из практики

Источник материала: Tut.by

Очень болит горло, стреляет в ухе, а из носа уже вытек Байкал? Бегом к ЛОРу! Мы пригласили в студию отоларингологов и поговорили с ними о самых распространенных болезнях, узнали, с какими врачами их путают, что приходится доставать из ушей пациентов (вы не сможете спокойно спать), а также почему не стоит дышать над картошкой при простуде.