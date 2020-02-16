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«Это очень тягостно, когда в ухе бродит муха». ЛОР-врачи - о пациентах и случаях из практики
16.02.2020 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очень болит горло, стреляет в ухе, а из носа уже вытек Байкал? Бегом к ЛОРу! Мы пригласили в студию отоларингологов и поговорили с ними о самых распространенных болезнях, узнали, с какими врачами их путают, что приходится доставать из ушей пациентов (вы не сможете спокойно спать), а также почему не стоит дышать над картошкой при простуде.
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Отоларингологи рассказали о случаях из практики, опасном самолечении и о том, что делать, чтобы не стать их пациентом.
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