Для столичной 11-й больницы построят новый корпус

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Многоэтажный хирургический корпус будет возведен на территории 11-й городской клинической больницы. На проектные работы уже выделены средства из бюджета города, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

— Мы понимаем, что столице крайне важно расширить коечный фонд. Поэтому запланирована еще и модернизация здания, где проводят реабилитацию пациентов, — отметил Чередниченко.

11-я клиника многопрофильная. Несмотря на наличие порядкового номера, ее до сих пор называют железнодорожной, так как долгие годы она была ведомственной (здесь лечились только железнодорожники). Клиника больше известна как реабилитационная. Для каждого человека разрабатывают комплексную программу восстановления. Родственников пациентов также обучают специальным методикам.

Здесь оказывают и высококвалифицированную хирургическую помощь. В клинике с десяток операционных, ежегодно выполняют около 10 тысяч операций. Среди них — челюстно-лицевые, офтальмологические (микрохирургия глаза). Именно в одиннадцатой впервые в Беларуси открыли центр амбулаторной и малоинвазивной хирургии, так называемой хирургии одного дня. Специалисты центра за максимально короткий срок проводят оперативное лечение варикозной болезни нижних конечностей, наружных грыж разных локализаций, желчекаменной болезни.

На базе больницы работают кафедры неотложной хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Клиника славится и достижениями в челюстно-лицевой хирургии. На ее базе организована специализированная кафедра Белорусского государственного медицинского университета. Здесь выполняют уникальные дентальные имплантации и реконструктивные операции на костях лицевого скелета.

Кадровый потенциал 11-й клиники — это 29 % врачей высшей квалификационной категории и 33 % — первой. По качеству оказания медицинской помощи жителям столицы больница последние несколько лет входит в тройку лучших учреждений здравоохранения среди клиник для взрослых.