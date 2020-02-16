Сам себе Бизнесмен. Истории о том, как кореличчане Артём Олешкевич и Александр Комисаров строят свое дело

Источник материала: Полымя

Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас нет-нет да и задумывается о том, чтобы начать свое дело. Согласитесь, кто не хочет быть сам себе начальником, работать и отдыхать по собственному, удобному лишь тебе, графику? Благо в соответствии с Декретом о развитии предпринимательства превратить мечту в быль стало гораздо проще. Нужно лишь одно – решиться.

19 сентября 2017 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Благодаря этому документу значительно расширился перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Для этого достаточно зарегистрироваться в налоговых органах и уплатить единый налог для физлиц. В Кореличском районе работает 98 человек из этой категории.





Именно так и поступил уроженец Кореличчины Артём Олешкевич, который однажды проснулся и понял: пора что-то менять. По специальности молодой человек маляр-штукатур, однако после распределения работать по профессии долго не пришлось. После того, как из армии вернулся родной брат Артёма, парни задумались об открытии собственного дела, которым в итоге стали пассажирские перевозки, то есть работа в службе такси. Первым делом будущие бизнесмены обзавелись собственным автомобилем, взятым в кредит, а после обратились в органы местной исполнительной власти за субсидией.

– Честно говоря, первое время я абсолютно не верил, что мне могут предоставить средства на развитие частного дела, ведь деньги-то немалые (2638 рублей. – прим. Ред.), – рассказывает Артём Олешкевич. – Однако в отделе государственной службы занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите мне сообщили, что во время учебы на обучающих курсах «Основы предпринимательской деятельности» мне помогут написать бизнес-план, который впоследствии рассмотрит специальная комиссия и вынесет решение о предоставлении субсидии. Собственно, решение было принято в мою пользу, а выделенные средства я потратил на ремонт автомобиля.

Кстати, отрабатывать полученные деньги предпринимателю не нужно: необходимо лишь вовремя платить единый налог, который у каждого вида деятельности свой. Например, у кондитеров и кулинаров на данный момент он составляет 23 рубля, а у цветоводов и тех, кто разводит животных, – 72 рубля. Положительным моментом в такой работе является и возможность отказаться от уплаты налога в случае, если человек захотел устроить себе отпуск. Например, если вы собираетесь на Гоа или же планируете вплотную заняться своим здоровьем, необходимо просто уведомить об этом налоговую инспекцию.

Артём Олешкевич, начав свою деятельность в конце прошлого года, в отпуск пока не планирует, а выходные устраивает себе сам. Например, молодой человек признаётся, что в новогодние праздники работал буквально без перерывов – слишком много заказов. А вот в будние можно и отдохнуть, поскольку услугами такси люди пользуются намного реже. В общем, как говорится, вольному воля.

– Конечно, главный плюс в такой работе – это независимость. Даже если ты выехал с утра и у тебя было всего два-три заказа, тебе уже есть за что сходить в магазин, – делится молодой человек. – То есть мы в реальном времени отслеживаем свой заработок, его «взлёты и падения», что также весьма удобно.

Несмотря на то, что Артём никогда не видел себя в качестве водителя такси, работа ему нравится. Те плюсы, которые предоставляет занятость подобного рода, говорят об одном: молодой человек на правильном пути.





Одним из тех, кто решил работать на себя и открыть свое дело, стал кореличчанин Александр Комисаров.

– Строителем стал потому, что раньше эта профессия считалась престижной и хорошо оплачиваемой. Пусть теперь все немного изменилось, но я решил рискнуть, – рассуждает Александр.

Прежде, чем стать индивидуальным предпринимателем, достаточно долго мужчина проработал в строительной сфере и в Минске, и за рубежом, набирался опыта. По возвращении домой, в райцентр, понял, что с поиском работы могут возникнуть трудности. Взесив все «за» и «против», Андрей решился все-таки открыть свое дело и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

– Государство, конечно, помогло с субсидией. Она выдается безвозмездно, но с несколькими условиями. Одно из них – проработать более 6 месяцев в течение 12-месячного периода со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но я открывался не для субсидии, – рассказывает Александр. – За год работы я (прим. Ред. – ИП Комисаров А. Н. открыто год назад) столкнулся с одной проблемой. Очень сложно найти ответственного работника. Вроде бы и условия предлагаешь выгодные. Но я все же еще надеюсь, что найду подходящего помощника, а может, и не одного.

Для того, чтобы открыть свое дело, нужно набраться смелости, ведь, став индивидуальным предпринимателем, человек несет большую ответственность в первую очередь перед государством. Также важно перебороть страх, что что-то может и не получиться, ведь всю работу, заказчиков ищешь сам, никто на блюдечке ничего не принесет, уверен Александр Комисаров.

– Работаю по единому налогу, оплачиваю его один раз в квартал. В месяц получается порядка 200 рублей. Если работать с наемными рабочими, то сумма другая, – дополняет предприниматель. – Также перечисляю необходимую сумму в Фонд социальной защиты населения.

Александр Комисаров занимается в основном бетонными работами – фундамент, стяжка, крыльцо. К молодому человеку можно обратиться и с другими вопросами: кому обшить дом сайдингом, кому поменять кровлю, а кому и вовсе уложить ламинат в квартире. Мужчина старается никому не отказывать.

– Я работаю и в райцентре, и в районе, – дополняет Александр. – Есть люди, которые просто звонят и просят проконсультировать. Если время позволяет, я не отказываю, и, конечно же, делаю это бесплатно.

✅ Это интересно

Больше всего в Кореличском районе зарегистрировано физлиц, занимающихся строительством и отделочными работами, – 17, парикмахерскими услугами – 15 и репетиторством – 13.

✅ Если Вы хотите начать свое дело и получить финансовую поддержку от государства, Вам необходимо:

1. Обратиться в отдел государственной службы занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома по вопросу предоставления субсидии.

2. После извещения о принятии положительного решения явиться в управление для подписания договора о предоставлении субсидии.

3. Открыть текущий (расчетный) банковский счет и предоставить в управление выписку из банка.

4. После получения субсидии на Ваш текущий (расчетный) банковский счет прийти в управление для получения справки, необходимой при регистрации индивидуальным предпринимателем.

5. Зарегистрироваться в качестве ИП в Кореличском райисполкоме.

6. Предоставить в управление копию Свидетельства о государственной регистрации индивидуальным предпринимателем.

7. Предоставить в управление копию специального разрешения (лицензии) при организации вида предпринимательской деятельности, требующего специального разрешения (лицензии).

8. Предоставить в управление необходимые финансовые документы, подтверждающие целевое использование полученной субсидии в соответствии с бизнес-планом не позднее трех месяцев со дня регистрации в качестве ИП.

9. В случае нарушения условий договора о предоставлении субсидии возвратить полученную сумму субсидии, уплатить проценты.

✅ Кстати

Желающие работать на себя могут не делать отчисления в фонд социальной защиты, у них меньше отчетности и нет необходимости в использовании кассовых аппаратов.

Виктория КОСТЮК, Елизавета АЙКЯН

Фото из личного архива героев