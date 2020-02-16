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«Больше чая, меньше нефти». Минский коллекционер открыл необычную лавку на Комаровке

16.02.2020 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время новогодней ярмарки возле Комаровки разливали чай из самовара. После праздников рынок предложил владельцам «Самоварного шоу» остаться. Так в Минске появилось еще одно колоритное место. TUT.BY узнал, кто это все придумал.

Новая точка на Комаровке выглядит необычно: будочка с тремя самоварами, колесом от телеги и корытом на стене. Все эти вещи из личной коллекции Сергея Шило, который вместе с сыном Даниилом уже полгода трудится над «Самоварным шоу». С ними работает продавец Ольга. Они с Даниилом посменно предлагают посетителям Комаровки травяной чай и булочки.


Владелец лавки с чаем из самоваров — коллекционер и художник Сергей Шило

Находится необычная лавка недалеко от прилавков с картофелем.

Сейчас место выглядит не так, как ее представляет в конечном варианте Сергей. Владельцу хочется видеть это место более масштабным: крыша — домиком, рядом — места, чтобы посидеть, продавцам хотят сшить кожаные фартуки. И все в авторском стиле, чтобы сохранить антураж. С этой же целью добавят еще экспонатов: чугунных сковородок, утюгов и прялок будет больше. Особенно Сергей мечтает о собственной выпечке вместо фабричной.


Рядом с аутентичными предметами быта стоят черные бочки. Сергей объяснил, в чем тут идея:

— У нас в планах новое название — «Баррель чай». Это такое совмещение современного энергетически-нефтяного и энергии биологической. Мы покупаем настоящий сбор лесных трав Беларуси (мята, мелисса, чабрец, зверобой) и варим его по-старому: прямо в самоварах. Сочетание техно-ретро мне нравится. И это как призыв: «Ребята, давайте больше чая, меньше нефти».

Чай заваривают в советском самоваре на 45 литров. Изначально использовали агрегат на 20 литров объемнее, у того самовара-шара было два носика. Убрали его, потому что занимал слишком много места. Да и не всякий самовар на улицу поставить можно — при использовании быстро изнашивается. К тому же, владелец уверен: «не суть, какой самовар, суть в том, чтобы было тепло во всех смыслах».




Даниил, который периодически сам продает здесь чай, замечает вопрошающий взгляд покупателей. Те, кто посмелее, спрашивают: «Откуда самовары?», «А как вы их топите?», «А откуда вы появились на Комаровке?». Людям интересно — видимо, тепло и правда есть.

— Много эмоций у людей, — говорит Даниил, — и выражают их по-разному. Некоторые продавцы Комаровского рынка уже распробовали напиток и стали нашими постоянными клиентами, среди покупателей тоже появляются такие.

Технология растопки самовара довольно простая. В шахту агрегата закладывается лучина, разжигается, затем подкладывают мелкие дрова и уголь, чтобы самовар нагрелся. Нужно внимание и чувство меры, чтобы, с одной стороны, самовар не потух, с другой — не был раскаленным до предела. Эти навыки приходят с опытом.

Коллекционирует Сергей Шило почти 20 лет. Сколько самоваров (и других экспонатов) уже насобиралось, никто не считает. Для него важнее уникальность предметов, а уникальной он считает любую вещь, сделанную руками человека.

— У меня есть самовар, сделанный из большой консервной банки, он стоит на гильзах, — рассказывает Сергей. —  Это белорусский, фронтовой. Истории особой у него нет. С точки зрения коммерческой он, может быть, и ничего не стоит — да я и не собираюсь оценивать, но с духовной стороны, коллекционной — ему нет цены.

«Самоварное шоу» — еще зеленый проект. Сергей открыл ИП и стал на этом зарабатывать только полгода назад. До этого пополнял коллекцию самоваров (а еще швейных машин, утюгов, прялок, телег и много чего еще) в режиме хобби. Самоварное шоу ездит на корпоративы, реконструкции и городские гулянья, а сейчас еще и поит чаем посетителей Комаровки.


Этот бизнес помогает Сергею финансировать его творческие и благотворительные проекты. Он называет себя художником в широком смысле слова. В основном, он пишет стихи и занимается выставками о войне, любви и Высоцком.

— Для меня путь в творчество начался именно с материальной культуры. В детстве мы играли в индейцев, мастерили стрелы из палок и гвоздей, а потом я шил для них чехлы, — Сергей держится за лоб, вспоминая великую удачу, благодаря которой игры обходились без травм. — Когда я понял неповторимость предметов, созданных предками, стал собирать все, что мне попадалось. Начиная с гвоздей, заканчивая телегами. Я мечтаю коллекционировать архитектуру — деревянное зодчество, например. Постройки можно разбирать и перевозить.

В команде «Самоварного шоу» пока три человека. Но Сергей Шило надеется, что в скором времени найдет еще людей, которые заинтересуется самоварами не меньше, чем он, и тоже принесут пользу проекту.


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Теги: Минск
 
 
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Во время новогодней ярмарки возле Комаровки разливали чай из самовара. После праздников рынок предложил владельцам «Самоварного шоу» остаться. Так в Минске...
 
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