О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28, 33-02-11

Источник материала: Полесская правда



Пинский сельский РЭС напоминает абонентам электрических сетей о своевременной оплате использованной электроэнергии, которая должна производится ежемесячно не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным. За просрочку платежей взимается пеня в установленном законодательством порядке (0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки).

Абонентская служба контролирует своевременность расчетов абонентов за потребленную электроэнергию, выявляет неплательщиков, которым выдаются предписания о погашении задолженности по оплате. Регулярно проводятся плановые контрольные проверки расчетных приборов учета бытовых абонентов службами Пинского сельского РЭС.

В 2019 году по Пинскому району составлено 215 актов о нарушении Правил электроснабжения на сумму 146,8 тыс. рублей, что составляет 621,8 тыс. кВт/час потребленной электроэнергии. Такие данные сообщили корреспонденту pinsknews.by в абонентском отделе Пинского сельского РЭС.

При наличии задолженности за два и более расчетных периода, энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии. Последующее подключение абонента производится в порядке очередности после погашения долга и оплаты затрат за отключение и последующее подключение, согласно калькуляции.

При безучетном потреблении электрической энергии, подтвержденном актом, составленным энергоснабжающей организацией в присутствии абонента или совершеннолетнего члена его семьи, производится расчет суммы ущерба по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. После составления акта, согласно п. 213 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация выдает абоненту предписание на вынос вводного устройства с прибором учета на границу земельного участка.

Позвонив по телефонам: (0165) 33-19-28 или 33-02-11, вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.