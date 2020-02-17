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О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28, 33-02-11
17.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Абонентская служба контролирует своевременность расчетов абонентов за потребленную электроэнергию, выявляет неплательщиков, которым выдаются предписания о погашении задолженности по оплате. Регулярно проводятся плановые контрольные проверки расчетных приборов учета бытовых абонентов службами Пинского сельского РЭС.
При наличии задолженности за два и более расчетных периода, энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии. Последующее подключение абонента производится в порядке очередности после погашения долга и оплаты затрат за отключение и последующее подключение, согласно калькуляции.
При безучетном потреблении электрической энергии, подтвержденном актом, составленным энергоснабжающей организацией в присутствии абонента или совершеннолетнего члена его семьи, производится расчет суммы ущерба по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. После составления акта, согласно п. 213 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация выдает абоненту предписание на вынос вводного устройства с прибором учета на границу земельного участка.
Позвонив по телефонам: (0165) 33-19-28 или 33-02-11, вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.
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О фактах нарушения Правил электроснабжения в Пинском районе сообщайте по телефонам сельского РЭС: 33-19-28, 33-02-11
> Пинский сельский РЭС напоминает абонентам электрических сетей о своевременной оплате использованной электроэнергии, которая должна производится ежемесячно не...
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