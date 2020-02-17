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Пять белорусов, эвакуированных из Китая в Казахстан, вернулись домой после карантина

17.02.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После эвакуации из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, белорусы оказались в больнице недалеко от Нур-Султана. Они провели в медучреждении 15 дней и сегодня вернулись в Беларусь.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Карантинный период завершился, по информации представителей медучреждения Казахстана, где проходил карантин, опасения за здоровье белорусов отсутствуют. Сегодня ночью при содействии посольства Беларуси в Казахстане и авиакомпании «Белавиа» они прилетели на родину, — сообщил TUT.BY Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси.

Напомним, 2 февраля из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, при содействии посольства Беларуси в Китае эвакуировали пять граждан Беларуси. Тогда сообщалось, что карантин продлится 14 дней, белорусов разместили в противоинфекционном корпусе в 7 километрах от Нур-Султана.

«Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом», — говорилось в сообщении правительства Казахстана.

Сейчас в реабилитационном центре в Тюменской области находится еще одна белоруска. Валерию эвакуировали из Уханя на российском военном самолете. Во время полета все находились в масках, а специалисты ходили с тепловизорами и измеряли температуру. В ближайшие дни Валерия должна вернуться в Беларусь.

За период с 28 января по 14 февраля санитарно-карантинным контролем охвачено более 300 тысяч человек, которые пересекли границу Беларуси. С 30 января в режим повышенной готовности перевели работу всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения в стране. Для проведения исследований и тестов обеспечено круглосуточное дежурство диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, анализ на коронавирус прошла уже почти тысяча человек.

Ни у одного новый коронавирус не подтвердился.

 
 
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После эвакуации из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, белорусы оказались в больнице недалеко от Нур-Султана. Они...
 
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