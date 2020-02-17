Сергей Румас и Александр Турчин посетили предприятия Минского района

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– Минский район – самый большой в республике. Здесь сконцентрированы предприятия различной направленности. Эти площадки привлекают инвесторов, что играет положительную роль в развитии экономики региона. Вчера я встречался с главой Совета директоров компании A.S. Creation Tapeten AG Даниэлем Бартом, инвестором, который вложил деньги в развитие этого производства. Я в курсе, что здесь планируют устанавливать третью обоепечатную линию и складской корпус. В этих вопросах предприятие может рассчитывать на поддержку Минского облисполкома, – отметил Александр Турчин.-Это предприятие — хороший пример для будущих инвесторов: пришли, построились, расширяются. Значит у нас созданы комфортные условия для ведения бизнеса, - сказал Сергей Румас.

Предприятие по производству обоев начало работу в Минском районе в конце 2018 года. Инвестиционный договор на строительство заключили между Минским облисполкомом, ООО «Профистиль» и ООО «АС Креатион Белрус» в 2016 году. Земельный участок площадью 4,8 гектара предоставлен в аренду.

– Сегодня на предприятии работают две обоепечатные линии, суммарная производственная мощность которых составляет 6,4 млн. еврорулонов в год. Налажен выпуск виниловых обоев на бумажной и флизелиновой основе, в том числе и обоев под окраску. Наша продукция поставляется в Российскую Федерацию, Беларусь, республики Прибалтики, Польшу, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, – рассказал генеральный директор ООО «Профистиль» Алексей Бубнов.

В 2019 году был смонтирован и подготовлен к вводу в эксплуатацию еще один цех и линия автоматического дозирования красок. Это позволит полностью обеспечить обоепечатное производство необходимыми материалами и автоматизировать процессы приготовления красок, – отметил Даниэль Барт.

В 2020-м объем промышленного производства, по мнению руководителя компании, должен вырасти на 72% по сравнению с прошлым годом.

Второй точкой маршрута стало предприятие «Марк Формэль», созданное в 2013 году на базе имущественного комплекса КУП «Заславская картонажно-полиграфическая фабрика». Сегодня здесь производится импортозамещающая продукция, хорошо известная белорусскому потребителю. Основное производство по пошиву трикотажных изделий и нижнего белья находится в Узде. В Заславле, кроме цеха по пошиву трикотажных изделий, разместились дизайнерская студия и обучающий центр для подготовки персонала. В филиале работает 310 человек.

– Объемы производства постоянно растут, обеспечивая неизменный рост ассортиментного ряда и расширение географии поставок импортозамещающей продукции по Республике Беларусь. Филиал имеет устойчивое экономическое и финансовое положение, а также высокий технический потенциал, – говорит директор компании Андрей Сериков.

Сергей Румас предложил руководителю предприятия создать совместно с предприятиями, занимающимися выпуском подобных изделий, отраслевую ассоциацию, которая бы представляла интересы компаний в различных органах.

Александр Турчин отметил быстрые темпы развития предприятия и поддержал идею создания ассоциации.