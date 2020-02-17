«Расследуем объективно, виновные будут наказаны». Министр о случае заражения ВИЧ малышки из Пинска

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник пообещал объективно расследовать ситуацию с заражением ВИЧ малолетней девочки в Пинске. Он сказал, что сегодня в Пинск выехала комиссия Минздрава. В случае, если расследование покажет, что малышка заразилась в медучреждении, виновные будут наказаны.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Мы максимально открыты и объективны. Работает областная комиссия, эпидрасследование проводит санстанция, и сегодня приступила к работе комиссия Минздрава, она специально выехала на место.

По словам министра, комиссии изучают возможное место заражения ВИЧ. Если это медучреждение, то будет проведено объективное расследование, наказаны виновные? и с родителями обсудят вопросы дальнейших действий и выхода из этой ситуации.

— Пока рано говорить, но я вам обещаю, что расследование будет максимально объективным, а о результатах вы будете информированы.

Напомним, в Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ. Проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат отрицательный. Мама малышки обратилась в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета с заявлением о том, что ребенка заразили в период прохождения лечения в одном из учреждений здравоохранения.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

«В ходе расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен указанным вирусом. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела», — сообщает Следственный комитет.