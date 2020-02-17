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Прогноз погоды с 18 по 23 февраля: в Беларуси ожидаются осадки и до +10°С

17.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Синоптики прогнозируют осадки и до 10 градусов тепла на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогноз погоды с 18 по 23 февраля: в Беларуси ожидаются осадки и до +10°С

«Заметно ослабевший циклон «Деннис» в ближайшие сутки еще будет определять погоду в большинстве государств Европы, в том числе и в Беларуси. И хотя его центр прогнозируется далеко в Баренцевом море, на периферии в атмосфере установились западные ветры, которые гонят на восток влажный теплый океанический воздух», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 18 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем на значительной части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, днем по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем — от плюс 4 по востоку до 10 градусов тепла по юго-западу страны. Такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля.

В среду, 19 февраля, влияние циклона будет уже незначительным. На большей части территории страны осадки прекратятся, только местами по северу возможны кратковременные. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем — 2-8 градусов тепла.

В четверг, 20 февраля, под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 1-7 градусов тепла.

В пятницу, 21 февраля, атмосферное давление вырастет. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах страны пройдет кратковременный мокрый снег, днем местами возможны осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем — 1-6 градусов тепла.

По словам синоптиков, в предстоящие выходные, 22-23 февраля, с Атлантики к берегам Скандинавского полуострова подойдет очередной обширный и мощный циклон, который втянет в свою орбиту и погоду Беларуси. Снова усилится юго-западный, западный ветер. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег с дождем). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 1-7 градусов тепла.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Синоптики прогнозируют осадки и до 10 градусов тепла на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю
 
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