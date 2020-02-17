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«Еду будут приносить в комнату». Репортаж из центра под Минском, где будут жить студенты из Китая

17.02.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером 32 прилетевших из Китая студента разместятся в центре медицинской реабилитации «Загорье» в Минском районе. Это еще одно место, куда на 14 дней будут заселять приехавших для медицинского наблюдения. В Минздраве подчеркивают, что это не карантин, студенты не контактировали с заболевшими коронавирусом, не посещали эпидемически неблагополучные районы. Более того, до выезда в Беларусь они уже прошли 14-дневный профилактический карантин в Китае.


Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье» находится в 20 километрах от Минска в живописном месте посреди леса

Зачем решили подготовить еще один центр для студентов из Китая?

С утра 17 февраля министр здравоохранения Владимир Караник приехал в Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье». Уже сегодня вечером сюда заселят первых студентов из Китая, которые прилетят прямым рейсом из Пекина. В «Загорье» их доставят на машинах «Санавтотранса» — это организация, которая в том числе и на легковых автомобилях обслуживает медицинские учреждения.


Студенты, которые возвращаются к нам с каникул, уже прошли санитарно-карантинный контроль в Китае, то есть до того, как вылететь в Минск, они 14 дней были под наблюдением медиков у себя на родине. Разрешение на вылет они получили только после того, как удостоверились, что здоровы.


Министр здравоохранения Владимир Караник

— Это здоровые люди, которые не нуждаются в каком-то лечении, и все они прошли карантинные мероприятия на территории Китая, поэтому риск заражения минимален и связан с перелетом. Чтобы этот минимальный риск свести к нулю (учитывая, что это все-таки люди, которые проживают в организованных коллективах), было принято решение организовать 14-дневное наблюдение. Это не карантинные мероприятия, персонал здесь будет приезжать и уезжать с работы, как в обычном режиме с обычными пациентами, — объясняет министр здравоохранения Владимир Караник.


Зачем решили подготовить еще одну базу, помимо уже работающей «Бригантины», для медицинского наблюдения за студентами из Китая? Оказывается, сейчас «Бригантина» заполнена китайскими студентами, а корпуса там начнут освобождаться с 24 февраля. В «Бригантине» живут 149 студентов, всего на каникулы в Китай уезжали 920 человек, по прогнозам, абсолютно все вернутся во второй половине марта.

— По очереди освобождая то одну, то вторую базу, мы сможем обеспечить медицинское наблюдение за всеми пребывающими студентами, — пояснил министр здравоохранения.

У студентов, которые будут жить в «Загорье», трижды возьмут анализ на коронавирус, чтобы свести к нулю риск заражения.


По словам министра здравоохранения, везде в Беларуси, где работают и учатся граждане Китая, принимают меры по раздельному проживанию. Если в студенческом общежитии можно организовать отдельное проживание студентов, то люди живут в общежития. Где это невозможно, студентов направляют в «Бригантину» или «Загорье».

Как студенты будут жить в центре?

В реабилитационном центре смогут разместить около 200 человек, студенты будут жить по одному или по два человека в комнате. Еду для них будут готовить в местной столовой и в контейнерах приносить прямо в комнаты.


Студенты из Китая будут жить по одному или два человека в комнате

На этаже будет дежурить медсестра. Первое время, пока не будут готовы результаты анализов на коронавирус, студенты будут выходить из своих блоков только по необходимости и с разрешения медперсонала, а дышать свежим воздухом смогут на балконах.


Главврач Минского областного центра медицинской реабилитации Елена Бондарева

— У нас в каждом блоке и в каждой палате есть балкон. Сейчас мы рассматриваем прогулки на балконе, но в дальнейшем будем уточнять, — отметила главврач Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье» Елена Бондарева.


Если вдруг у кого-то из студентов, а вероятность крайне низкая, будет положительный результат теста на коронавирус, то его на скорой помощи госпитализируют в инфекционную больницу. Место, где он жил, будет изолировано и закрыто для посещения.

Где будут проходить реабилитацию белорусы вместо «Загорья»?

В «Загорье» проходят реабилитацию по поводу разных заболеваний. На время, пока здесь будут китайские студенты, белорусы будут оздоравливаться в реабилитационных центрах в Аксаковщине и Атолино.


— У тех, у кого позволяют сроки, они буду сдвинуты, и пациенты начнут реабилитацию здесь, но позже, — говорит министра здравоохранения Владимир Караник. — Тех, кому нужны оздоровление и реабилитация сейчас, будут направлять в реабилитационные центры в Аксаковщину и Атолино. Мы попросили их максимально взять под контроль госпитализацию, чтобы обеспечить реабилитационной помощью наших граждан, которые не смогли в этот период попасть в «Загорье».

Как на сложившуюся ситуацию отреагировал медперсонал «Загорья»?

Главврач Минского областного центра медицинской реабилитации Елена Бондарева рассказала, что у медицинских работников центра было очень много вопросов в связи с тем, что сейчас в центре будут вести меднаблюдение за студентами из Китая.


— Сейчас министр здравоохранения проводит беседу с нашими работниками, но в принципе всем стало все понятно и все мы будем работать в штатном режиме.

Со своей стороны министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что массовых увольнений и отказов от работы в центре нет.


— На увольнение есть одно заявление от санитарки, которая уходит на пенсию по возрасту, и кто-то взял отпуск за свой счет. Мы сейчас планируем опять собрать коллектив, потому что медики тоже люди, им тоже надо объяснять, рассказывать — неизвестность пугает. И медики тоже во многом подвержены той информации, которая есть в Интернете и социальных сетях. Сегодня массовых увольнений или отказа от работы здесь нет.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером 32 студента из Китая по прилету в Минск разместятся в реабилитационном центре «Загорье» в Минском районе.
 
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