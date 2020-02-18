﻿ «По моральным соображениям». У бизнесмена Израилевича попросили 3000 на МоваФэст и тут же отказались. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«По моральным соображениям». У бизнесмена Израилевича попросили 3000 на МоваФэст и тут же отказались

18.02.2020 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный бизнесмен и глава группы компаний «ИВ» Аркадий Израилевич получил письмо от информационно-просветительского учреждения «Амарока» с просьбой оказать спонсорскую помощь. В письме говорится, что 22 февраля планируется МоваФэст, праздник посетят около 5 тысяч человек и мероприятие согласовано с Администрацией президента. А когда компания Израилевича решила перечислить деньги, «Амарока» отказалась «по моральным соображениям».


Фото: Надежда Бужан

— У меня к белорусскому языку толерантное отношение, я все прекрасно понимаю, могу читать на белорусском, среди моих знакомых есть те, кто говорит по-белорусски. Вот один из них и рассказал, что «Амарока» будет проводить мероприятие. Я уточнил: не политическое ли оно, сказали, что нет, мероприятие направлено на развитие белорусского языка. Без проблем, чем смогу — помогу. И мне прислали письмо, — рассказывает TUT.BY Аркадий Израилевич.

В первых же строчках указано, что письмо адресовано Аркадию Израилевичу. «22 лютага 2020 у прасторы „ОК16“ мы арганiзуем свята „МоваФэст“ якое плануем, што наведае каля 5 тысяч чалавек. Мерапрыемства не камерцыйнае i будзе з вольным уваходам. (…) Правядзенне мерапрыемства ўзгоднена з намеснiкам кiраўнiка Адмiнiстрацыi прэзiдэнта па iдэалогii Андрэем Кунцэвiчам. Звяртаемся да вас па рэкамендацыi з просьбай аказаць спонсарскую падтрымку ў арганiзацыi мерапрыемства ў памеры 3000 рублёў».

Как рассказывает глава группы компаний «ИВ» Израилевич, он решил поддержать МоваФэст. Тем более, в 2018 году уже перечислял тысячу рублей Обществу белорусского языка имени Франциска Скорины. Но когда юрист компании связался с «Амарока», выяснилось: деньги уже не нужны.

— Мне сказали: «Извините, но мы не можем принять спонсорскую помощь от вас по моральным соображениям. Думаю, вы понимаете, о чем я». Честно, не понимаю: «Странные вы, сами же письмо написали», — передает тот самый диалог юрист компаний «ИВ» Татьяна.

Сам Аркадий Израилевич тоже не понимает, почему так вышло. Возможно, это связано с тем, что бизнесмен защищал ресторан «Поедем поедим», построенный рядом с урочищем Куропаты.

— Да, у меня есть определенные взгляды и я от них не отказываюсь, но почему они путают это с личным? Дело же касается популяризации белорусского языка, — отмечает бизнесмен Аркадий Израилевич. — У нас два государственных языка, если бы государство популяризировало белорусский — это нормально. У меня вызывает уважение, когда приезжаешь в Литву, которая гораздо меньше Беларуси, а там все говорят на родном языке.

TUT.BY в «Амарока» подтвердили: деньги действительно не нужны.

— У нас вялiкая каманда i адзiн з нашых супрацоўнiкаў дасылаў гэтыя лiсты шмат якiм партнёрам. I мы да апошняга не зацвердзiлi, каго хочам бачыць у партнёрах. Калi б мы ведалi гэту сiтуацыю, адразу б не прасiлi грошай. Так выйшла, што тэхнiчна лicт дайшоў да Iзраiлевiча, калi мы пабачылi хто адрасат, адмовiлicя. Мы выбачылicя за гэта па тэлефоне i таксама вельмi хочам выбачыцца праз TUT.BY перад Аркадзем Iзраiлевiчам, што такая сiтуацыя склалася, — комментирует директор «Амарока» Алексей Шумилов, именно за его подписью было отправлено письмо бизнесмену.

Шумилов объясняет, что поддержки организации уже хватало, и ситуация сложная: «мы не можам i не хочам браць гэтыя грошы».

— Калi Аркадзь Iзраiлевiч хоча падтрымаць беларускую мову, то можа пералiчыць грошы на розныя краўдфандзiнгавыя платформы, ёсць розныя беларускiя iнiцыятывы. Думаю, гэтую сiтуацыю можна выправiць, ён можа падтрымаць каго заўгодна, — добавляет Алексей Шумилов. — У нас невялiкае памяшканне, вельмi шмат званкоў паступае, каб нас падтрымаць, дапамагчы iнфармацыйна, а мы адмаўляем нават сваiм сябрам, бо ў памяшканнi няма месца, каб кагосьцi фiзiчна прадставiць.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный бизнесмен и глава группы компаний «ИВ» Аркадий Израилевич получил письмо от информационно-просветительского учреждения «Амарока» с просьбой оказать...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прощения у родных не просили. Фигурантам дела об убийстве стариков под Слуцком предъявили новое обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика