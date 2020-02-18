«По моральным соображениям». У бизнесмена Израилевича попросили 3000 на МоваФэст и тут же отказались

Источник материала: Tut.by

Известный бизнесмен и глава группы компаний «ИВ» Аркадий Израилевич получил письмо от информационно-просветительского учреждения «Амарока» с просьбой оказать спонсорскую помощь. В письме говорится, что 22 февраля планируется МоваФэст, праздник посетят около 5 тысяч человек и мероприятие согласовано с Администрацией президента. А когда компания Израилевича решила перечислить деньги, «Амарока» отказалась «по моральным соображениям».



Фото: Надежда Бужан

— У меня к белорусскому языку толерантное отношение, я все прекрасно понимаю, могу читать на белорусском, среди моих знакомых есть те, кто говорит по-белорусски. Вот один из них и рассказал, что «Амарока» будет проводить мероприятие. Я уточнил: не политическое ли оно, сказали, что нет, мероприятие направлено на развитие белорусского языка. Без проблем, чем смогу — помогу. И мне прислали письмо, — рассказывает TUT.BY Аркадий Израилевич.

В первых же строчках указано, что письмо адресовано Аркадию Израилевичу. «22 лютага 2020 у прасторы „ОК16“ мы арганiзуем свята „МоваФэст“ якое плануем, што наведае каля 5 тысяч чалавек. Мерапрыемства не камерцыйнае i будзе з вольным уваходам. (…) Правядзенне мерапрыемства ўзгоднена з намеснiкам кiраўнiка Адмiнiстрацыi прэзiдэнта па iдэалогii Андрэем Кунцэвiчам. Звяртаемся да вас па рэкамендацыi з просьбай аказаць спонсарскую падтрымку ў арганiзацыi мерапрыемства ў памеры 3000 рублёў».

Как рассказывает глава группы компаний «ИВ» Израилевич, он решил поддержать МоваФэст. Тем более, в 2018 году уже перечислял тысячу рублей Обществу белорусского языка имени Франциска Скорины. Но когда юрист компании связался с «Амарока», выяснилось: деньги уже не нужны.

— Мне сказали: «Извините, но мы не можем принять спонсорскую помощь от вас по моральным соображениям. Думаю, вы понимаете, о чем я». Честно, не понимаю: «Странные вы, сами же письмо написали», — передает тот самый диалог юрист компаний «ИВ» Татьяна.

Сам Аркадий Израилевич тоже не понимает, почему так вышло. Возможно, это связано с тем, что бизнесмен защищал ресторан «Поедем поедим», построенный рядом с урочищем Куропаты.

— Да, у меня есть определенные взгляды и я от них не отказываюсь, но почему они путают это с личным? Дело же касается популяризации белорусского языка, — отмечает бизнесмен Аркадий Израилевич. — У нас два государственных языка, если бы государство популяризировало белорусский — это нормально. У меня вызывает уважение, когда приезжаешь в Литву, которая гораздо меньше Беларуси, а там все говорят на родном языке.

TUT.BY в «Амарока» подтвердили: деньги действительно не нужны.

— У нас вялiкая каманда i адзiн з нашых супрацоўнiкаў дасылаў гэтыя лiсты шмат якiм партнёрам. I мы да апошняга не зацвердзiлi, каго хочам бачыць у партнёрах. Калi б мы ведалi гэту сiтуацыю, адразу б не прасiлi грошай. Так выйшла, што тэхнiчна лicт дайшоў да Iзраiлевiча, калi мы пабачылi хто адрасат, адмовiлicя. Мы выбачылicя за гэта па тэлефоне i таксама вельмi хочам выбачыцца праз TUT.BY перад Аркадзем Iзраiлевiчам, што такая сiтуацыя склалася, — комментирует директор «Амарока» Алексей Шумилов, именно за его подписью было отправлено письмо бизнесмену.

Шумилов объясняет, что поддержки организации уже хватало, и ситуация сложная: «мы не можам i не хочам браць гэтыя грошы».

— Калi Аркадзь Iзраiлевiч хоча падтрымаць беларускую мову, то можа пералiчыць грошы на розныя краўдфандзiнгавыя платформы, ёсць розныя беларускiя iнiцыятывы. Думаю, гэтую сiтуацыю можна выправiць, ён можа падтрымаць каго заўгодна, — добавляет Алексей Шумилов. — У нас невялiкае памяшканне, вельмi шмат званкоў паступае, каб нас падтрымаць, дапамагчы iнфармацыйна, а мы адмаўляем нават сваiм сябрам, бо ў памяшканнi няма месца, каб кагосьцi фiзiчна прадставiць.