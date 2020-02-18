Прощения у родных не просили. Фигурантам дела об убийстве стариков под Слуцком предъявили новое обвинение

Источник материала: Tut.by

В Слуцке продолжается суд по делу об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей . На скамье подсудимых — три местных жителя. По версии следствия, они напали на беззащитных мужчин, чтобы забрать у них деньги на выпивку. А потом сожгли избитых, но еще живых пенсионеров. Сегодня прокурор зачитал новое обвинение фигурантам.



На первом плане — Валентин Бушнин, позади него — Виталий Мятеж (в красной куртке) и Виктор Скрундик. Все трое были не просто знакомы до совершения преступления: сестра и кузина Скрундика — жены Мятежа и Бушнина. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Три страшных преступления произошли год назад, в течение трех недель молодые люди — Виктор Скрундик, Валентин Бушнин и Виталий Мятеж — совершили убийства, поджоги и разбой , за которые им теперь грозит самое суровое наказание.

14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину. По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей.

Согласно новому обвинению, Бушнина обвиняют в подстрекательстве к убийству, то есть убивал старика, как указано в обвинении, Скрундик, но Бушнин сказал ему это сделать («деда надо убирать») и не остановил Виктора, когда тот душил пенсионера и поджигал его дом. Валентин Бушнин ранее заявлял, что виновным себя в убийстве не признает, настаивает, что все сделал Скрундик. Свое отношение к новому обвинению он пока не выразил, взял паузу для встречи с адвокатом.

21 января 2019 года произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу. Мятеж вину в убийстве не признает, говорит, что преступление совершил Скрундик. В суде Виталий заявил, что друг его оговаривает и что во время следствия, когда Мятеж признавал вину, он сам себя оговорил.

31 января 2019 года в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги. Пенсионерке удалось спастись. Местные жители в разговоре с TUT.BY рассказали, что изначально смерть двух пенсионеров преступлением не считали. Правоохранители приезжали на место пожара, но криминальный след обнаружен не был. Вопросы возникли после нападения на Софью Мацеле, ей Скрундик пригрозил: «Не дашь денег, будет тебе, как деду Шугалею» (первый убитый. — Прим. TUT.BY). После этого провели эксгумацию тел, задержали по очереди Скрундика, Бушнина и Мятежа.

Виктор Скрундик сначала заявил в суде, что не признает себя виновным ни в одном убийстве. Однако во время дачи показаний признал вину. О событиях он рассказывает сбивчиво, говорит, что каждый раз был пьян и не задумывался о последствиях. Скрундик, как и Бушнин, ранее был судим за кражи. Мятеж ранее к уголовной ответственности не привлекался. Молодые люди были не только друзьями и собутыльниками: родная сестра Скрундика сожительствовала с Мятежем, у них есть маленький ребенок, двоюродная сестра Скрундика жила с Бушниным, у них тоже есть общий ребенок.

Родные убитых говорят, что во время суда ни один из обвиняемых не попросил у них прощения за содеянное.

По предъявленному обвинению фигурантам дела грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения.