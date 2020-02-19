Зима, которой не было, цена нефтяных проблем и выгодно ли разделывать курицу - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Зимы в Беларуси не было! Серьезно. С точки зрения синоптиков, климатическая зима в стране так и не наступила . И если следующие две недели будет устойчивая плюсовая температура, то и не наступит вовсе. А прошедшие декабрь, январь и февраль войдут в историю. Нам такая погода (фото с радугой — вчерашнее) очень нравится, а вам?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко Минск обсудить с Лукашенко поставки нефти">встретился во вторник в Минске с главой «Роснефти» Игорем Сечиным для обсуждения проблем с поставкой нефти в Беларусь. « Надо работать вместе , конечно, — сказал Сечин. — Мы настроены конструктивно».

, конечно, — сказал Сечин. — Мы настроены конструктивно». А тем временем январская недозагрузка нефтяных мощностей уже стоила экономике потери 1,9% ВВП. Выдержит ли это противостояние страна и не придется ли всем белорусам расплачиваться за нефтяные проблемы ? Разбираемся в пугающей нефтяной арифметике.

? в пугающей нефтяной арифметике. На МАЗе передумали вводить целосменные простои в феврале и марте, которые должны были коснуться около 30% работников. Говорят, что поступил дополнительный заказ на производство пассажирской техники .

вводить целосменные простои в феврале и марте, которые должны были коснуться около 30% работников. Говорят, что . Лукашенко решил , что Грушевский сквер, который защищали местные, нужно сохранить. Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Новых Geely в продаже уже нет и пока не будет. Всю партию «размели» буквально в течение первого дня продаж. И условия льготного кредита неожиданно поменяли . Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется.

неожиданно . Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется. Из-за коронавируса отменяются рейсы из Пекина в Минск — загрузка самолетов пассажирами стала низкой. Россия же вообще запретила с 20 февраля въезд на свою территорию гражданам Китая.

— загрузка самолетов пассажирами стала низкой. Россия же вообще с 20 февраля въезд на свою территорию гражданам Китая. В Островце, где скоро заработает АЭС, квартиру в аренду уже и за 500 долларов не найти. Сдают по 700−900 . Вот куда надо было деньги вкладывать!

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Недавно в Минске осудили пятерых сотрудников потребительского кооператива «Альянс взаимного доверия». Однако основатели финансовой пирамиды скрылись в США . Силовики не начинают их экстрадицию, что огорчает пострадавших вкладчиков, которые надеялись вернуть хоть часть средств.

. Силовики не начинают их экстрадицию, что огорчает пострадавших вкладчиков, которые надеялись вернуть хоть часть средств. 29-летний парень Максим Каменков из белорусской глубинки основал стартап, который стал партнером Apple. Вот его история успеха .



Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прогресс привел к тому, что в Беларуси стали закрываться отделения банков . По данным Нацбанка, за последние 10 лет количество филиалов уменьшилось почти на 250. Банки объясняют такую тенденцию оптимизацией сети отделений из-за невостребованности некоторых. Узнали , куда устраиваются на работу сотрудники, работавшие там, и как теперь можно получить необходимую банковскую услугу на селе.

. По данным Нацбанка, за последние 10 лет количество филиалов уменьшилось почти на 250. Банки объясняют такую тенденцию оптимизацией сети отделений из-за невостребованности некоторых. , куда устраиваются на работу сотрудники, работавшие там, и как теперь можно получить необходимую банковскую услугу на селе. Мы пригласили в нашу студию работников скорой помощи, и медики рассказали о ложных вызовах, пьяных пациентах и о том, почему скорая иногда долго едет и в каких случаях ее действительно нужно вызывать.

о ложных вызовах, пьяных пациентах и о том, и в каких случаях ее действительно нужно вызывать. Странная история произошла между известным бизнесменом Аркадием Израилевичем и организаторами «МоваФэст». Бизнесмен получил письмо с просьбой оказать спонсорскую помощь. Но когда Израилевич решил перечислить деньги, организаторы фэста отказались «по моральным соображениям» .

произошла между известным бизнесменом Аркадием Израилевичем и организаторами «МоваФэст». Бизнесмен получил письмо с просьбой оказать спонсорскую помощь. Но когда Израилевич решил перечислить деньги, организаторы фэста . Семейная пара — Юлия Быкова и Евгений Олейник — пытается попасть на «Евровидение» уже 10-й раз. Собрали все их конкурсные песни. Как вам? Проголосуете?

О СПОРТЕ





10 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере 30-летний белорусский биатлонист Сергей Новиков выдал, пожалуй, лучшую гонку в карьере . В олимпийской индивидуалке спортсмен из Чаусов выстрелил 20 из 20 и показал на финише одинаковое время с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Тогда Новикову и Бьорндалену вручили по серебряной медали, а выше на пьедестале расположился лишь норвежец Свендсен. Узнал и, как сложилась его жизнь. Спойлер: Сергей сменил спортивную форму на строгий пиджак и управленческую должность в Могилеве.

. В олимпийской индивидуалке спортсмен из Чаусов выстрелил 20 из 20 и показал на финише одинаковое время с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Тогда Новикову и Бьорндалену вручили по серебряной медали, а выше на пьедестале расположился лишь норвежец Свендсен. и, как сложилась его жизнь. Спойлер: Сергей сменил спортивную форму на строгий пиджак и управленческую должность в Могилеве. В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Спортсменка находится в отделении нейрохирургии .

олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. . Итальянка Доротея Вирер выиграла второе золото домашнего чемпионата мира по биатлону. Для сборной Беларуси гонка вновь сложилась неудачно. Ирина Кривко (2+0+0+2) стала 30-й, Анна Сола (2+2+1+0) — 54-й, Елена Кручинкина (1+3+3+1) — 77-й, Ирина Кручинкина (3+2+1+2) — 88-й.

Все новости вторника, 18 февраля





И напоследок забавный эксперимент. Вы когда-нибудь задумывались, выгодно ли разделывать курицу самому или лучше покупать частями? Мы просчитали все до копейки ! Продуктивного вам дня!

Ваша редакция