Зима, которой не было, цена нефтяных проблем и выгодно ли разделывать курицу - все за вчера

Зимы в Беларуси не было! Серьезно. С точки зрения синоптиков, климатическая зима в стране так и не наступила. И если следующие две недели будет устойчивая плюсовая температура, то и не наступит вовсе. А прошедшие декабрь, январь и февраль войдут в историю. Нам такая погода (фото с радугой — вчерашнее) очень нравится, а вам?
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко Минск обсудить с Лукашенко поставки нефти">встретился во вторник в Минске с главой «Роснефти» Игорем Сечиным для обсуждения проблем с поставкой нефти в Беларусь. «Надо работать вместе, конечно, — сказал Сечин. — Мы настроены конструктивно».
А тем временем январская недозагрузка нефтяных мощностей уже стоила экономике потери 1,9% ВВП. Выдержит ли это противостояние страна и не придется ли всем белорусам расплачиваться за нефтяные проблемы? Разбираемся в пугающей нефтяной арифметике.
На МАЗе передумали вводить целосменные простои в феврале и марте, которые должны были коснуться около 30% работников. Говорят, что поступил дополнительный заказ на производство пассажирской техники.
Лукашенко решил, что Грушевский сквер, который защищали местные, нужно сохранить. Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал.
Новых Geely в продаже уже нет и пока не будет. Всю партию «размели» буквально в течение первого дня продаж. И условия льготного кредита неожиданно поменяли. Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется.
Из-за коронавируса отменяются рейсы из Пекина в Минск — загрузка самолетов пассажирами стала низкой. Россия же вообще запретила с 20 февраля въезд на свою территорию гражданам Китая.
В Островце, где скоро заработает АЭС, квартиру в аренду уже и за 500 долларов не найти. Сдают по 700−900. Вот куда надо было деньги вкладывать!
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Недавно в Минске осудили пятерых сотрудников потребительского кооператива «Альянс взаимного доверия». Однако основатели финансовой пирамидыскрылись в США. Силовики не начинают их экстрадицию, что огорчает пострадавших вкладчиков, которые надеялись вернуть хоть часть средств.
29-летний парень Максим Каменков из белорусской глубинки основал стартап, который стал партнером Apple. Вот его история успеха.
Прогресс привел к тому, что в Беларуси стали закрываться отделения банков. По данным Нацбанка, за последние 10 лет количество филиалов уменьшилось почти на 250. Банки объясняют такую тенденцию оптимизацией сети отделений из-за невостребованности некоторых. Узнали, куда устраиваются на работу сотрудники, работавшие там, и как теперь можно получить необходимую банковскую услугу на селе.
Мы пригласили в нашу студию работников скорой помощи, и медики рассказали о ложных вызовах, пьяных пациентах и о том, почему скорая иногда долго едет и в каких случаях ее действительно нужно вызывать.
Странная история произошла между известным бизнесменом Аркадием Израилевичем и организаторами «МоваФэст». Бизнесмен получил письмо с просьбой оказать спонсорскую помощь. Но когда Израилевич решил перечислить деньги, организаторы фэста отказались «по моральным соображениям».
Семейная пара — Юлия Быкова и Евгений Олейник — пытается попасть на «Евровидение» уже 10-й раз. Собрали все их конкурсные песни. Как вам? Проголосуете?
О СПОРТЕ
10 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере 30-летний белорусский биатлонист Сергей Новиков выдал, пожалуй, лучшую гонку в карьере. В олимпийской индивидуалке спортсмен из Чаусов выстрелил 20 из 20 и показал на финише одинаковое время с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Тогда Новикову и Бьорндалену вручили по серебряной медали, а выше на пьедестале расположился лишь норвежец Свендсен. Узнали, как сложилась его жизнь. Спойлер: Сергей сменил спортивную форму на строгий пиджак и управленческую должность в Могилеве.
В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Спортсменка находится в отделении нейрохирургии.
Итальянка Доротея Вирер выиграла второе золото домашнего чемпионата мира по биатлону. Для сборной Беларуси гонка вновь сложилась неудачно. Ирина Кривко (2+0+0+2) стала 30-й, Анна Сола (2+2+1+0) — 54-й, Елена Кручинкина (1+3+3+1) — 77-й, Ирина Кручинкина (3+2+1+2) — 88-й.