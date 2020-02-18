Приезжающим в Беларусь из Китая необходимо на границе заполнить специальную анкету

Источник материала: Tut.by

Граждане, приезжающие в Беларусь из Китая, обязаны заполнить специальную анкету. Как поясняет пресс-служба Витебской региональной таможни , решение принято с целью предупреждения «завоза инфекции, вызванной коронавирусом».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В целях усиления мероприятий по предупреждению завоза инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, лица, прибывшие из Китайской Народной Республики или посещавшие Китайскую Народную Республику в период менее 14 суток до момента прибытия на территорию Республики Беларусь, обязаны заполнить анкету на русском или английском языке. Лица, владеющие русским либо английским языком на недостаточном уровне, заполняют анкету на китайском языке, — информирует ведомство.

Анкеты выдает представитель санитарно-карантинного пункта (СКП), а в случае его отсутствия — сотрудник пограничной или таможенной служб.

Также таким гражданам необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус 2019-nCoV в пункте забора биологического материала районной, городской либо областной инфекционной больницы (отделения). Обследование проводится бесплатно.

Напомним, накануне министр здравоохранения Владимир Караник в очередной раз сообщил , что в Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Он также отметил, что в Минздраве максимально открыты и не пытаются скрывать какую-либо информацию по поводу коронавируса.

— У нас есть сайт, у нас есть возможность обращения граждан, мы представлены в социальных сетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, они могут напрямую обратиться в Министерство здравоохранения, и я гарантирую, что любой гражданин получит объективный и исчерпывающий ответ, — отметил министр.

Как рассказывала ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун TUT.BY, обследование прибывших из Китая проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.