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Приезжающим в Беларусь из Китая необходимо на границе заполнить специальную анкету
18.02.2020 23:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Граждане, приезжающие в Беларусь из Китая, обязаны заполнить специальную анкету. Как поясняет
— В целях усиления мероприятий по предупреждению завоза инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, лица, прибывшие из Китайской Народной Республики или посещавшие Китайскую Народную Республику в период менее 14 суток до момента прибытия на территорию Республики Беларусь, обязаны заполнить анкету на русском или английском языке. Лица, владеющие русским либо английским языком на недостаточном уровне, заполняют анкету на китайском языке, — информирует ведомство.
Анкеты выдает представитель санитарно-карантинного пункта (СКП), а в случае его отсутствия — сотрудник пограничной или таможенной служб.
Также таким гражданам необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус 2019-nCoV в пункте забора биологического материала районной, городской либо областной инфекционной больницы (отделения). Обследование проводится бесплатно.
Напомним, накануне министр здравоохранения Владимир Караник в очередной раз
— У нас есть сайт, у нас есть возможность обращения граждан, мы представлены в социальных сетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, они могут напрямую обратиться в Министерство здравоохранения, и я гарантирую, что любой гражданин получит объективный и исчерпывающий ответ, — отметил министр.
Как
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Анкеты выдает представитель санитарно-карантинного пункта (СКП), а в случае его отсутствия - сотрудник пограничной или таможенной служб.
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