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Завершилась активная фаза учения белорусских и российских десантников

21.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Завершилась активная фаза учения белорусских и российских десантников

Завершилась активная фаза тактического учения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и ВДВ России, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

«На полигоне Струги Красные сводное подразделение десантников отработало вопросы наступления и блокирования незаконного вооруженного формирования. Белорусские десантники произвели высадку тактического воздушного десанта под прикрытием ударных вертолетов Ка-52. Огневую поддержку сводного подразделения обеспечивали минометы «НОНА-С» и «НОНА-М1″, БМД, а также танки Т-72Б3», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, первое в текущем году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси проходит в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье. Задействованы более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил спецопераций Беларуси, дислоцированного в Бресте.

БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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Завершилась активная фаза тактического учения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и ВДВ России, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси. «На полигоне...
 
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