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Цветы к мемориалам: накануне Дня защитников Отечества почтили память погибших в годы войны

21.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

От имени всех борисовчан цветы к мемориалу возложили председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, председатель районного Совета депутатов Петр Навицкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шипуло, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Елена Зябликова, командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук, начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов генерал-майор Владислав Будик, представители Борисовской епархии Белорусской православной церкви и другие.

Присутствующие почтили память погибших на войне минутой молчания, также в их честь был дан артиллерийский салют.

Возложения цветов также состоялись у памятника Л.Чаловской, у мемориального комплекса на кладбище по ул. Заслонова, у обелиска «Жертвам фашизма» по ул. 50 лет БССР и в других памятных местах Борисовщины.

В 15.00 во Дворце культуры имени М.Горького состоится торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ольга ЦЫБУЛЬКО, фото автора

 
 
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В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь руководство нашего района, ветераны войны и труда, представители силовых структур,...
 
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