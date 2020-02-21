«И меня в детстве пороли». В Речице отца осудили за избиение 7-летней дочери, синяки на ребенке увидели учителя

Источник материала: Tut.by

На одной скамье в зале суда в Речице — заплаканная женщина. На другой — муж и отец ее детей. Мужчина сегодня в процессе — обвиняемый по делу об истязании дочери-первоклассницы, его жена — представитель в суде и мама семилетней Софьи, которая стала потерпевшей.





Об этой истории стало известно в сентябре прошлого года. Первоклассница Софья И. пришла в школу с синяками и ссадинами на теле, учителя это заметили и забили тревогу.

Вечером в семье И. уже были милиционеры, потом — следователи. Выяснилось, что ребенка избил собственный отец: якобы за то, что взяла без спроса книги учителя и принесла их домой.

В отношении мужчины завели уголовное дело за истязание, семью поставили в СОП.

Сегодня взрослые в суде, а потерпевшая и ее годовалая сестра остались дома с родственниками.

По версии следствия, вечером 13 сентября Василий И. приехал с работы и стал предъявлять претензии Софье из-за того того, что якобы ребенок взял без спроса из школы книги. Об этом ему рассказала супруга.

Девочка не захотела разговаривать с отцом — и папа решил «воспитать» дочь. В результате «воспитания» эксперт нашел на на теле ребенка множественные синяки и ссадины.

Сегодня вину Василий полностью признает и раскаивается.

— Я спросил, зачем она это сделала [взяла без спросу книги у учителя]. Дочь не ответила. Тогда ударил сначала по попе ремнем. Софья заплакала.

— Просила перестать бить? — спрашивает прокурор.

— Да, просила: «Не бей, пожалуйста». Я перестал бить и поставил ее в угол. Через 10 минут выпустил и спросил, подумала ли она о своем поступке. Переспросил раза три. Она молчала. Меня захлестнули эмоции. Взял ивовый прутик, который дочь принесла с улицы, схватил ее за руку и начал прутиком этим…

— За что?

— За неуважение.

По словам Василия, он нанес дочери около 12 ударов, девочка выкручивалась, говорила, что ей больно и просила прекратить.

— Когда сильно стала плакать, я перестал бить и поставил в угол. Потом вышла жена и начала ругаться, что я ее бил. Я попросил прощения у жены и дочки.

— Дочка простила? — интересуется прокурор.

— Простила.

— Почему она вас простила?

— Потому, что любит.

Но потом, как выяснилось, обвиняемый снова ударил дочь. Как он выражается, толкнул кулаком в область головы. На этом конфликт закончился.

И вряд ли бы о нем вообще кто-то узнал, если бы не школьные учителя.

И Василий, и его жена сегодня в суде уверяли, что до этого случаев применения насилия в семье ни разу не было.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Защитник обвиняемого в своем выступлении вдруг разоткровенничался и стал рассказывать суду, что и его, мол, в детстве пороли.

— И если бы не пороли, то я бы мог быть здесь в суде в другом качестве. Более 50% моих одноклассников не пороли — и они впоследствии были моими клиентами, — говорил защитник.

— И меня пороли, — добавил обвиняемый.

— Как считаете, вы хороший отец или плохой? — спрашивает Василия гособвинитель.

— Думаю, что хороший. Сейчас все отлично у нас, хорошие отношения, — заверяет Василий.

Его жена Татьяна И. отказалась давать показания в суде. Лишь попросила простить мужа и прекратить дело в связи с примирением сторон.

В прениях прокурор предположила, что подобные факты едва ли были единичными, и что для Василия И. такое поведение норма, но в то же время отметила, что нецелесообразно лишать свободы единственного кормильца в семье. Гособвинитель попросила суд приговорить мужчину к трем годам «домашней химии».

Адвокат же уверен: его подзащитный раскаялся искренне и в истязании вовсе не виновен.

— Нет никаких доказательств, что мужчина был деспотом и избивал своих родных, кроме этого случая.

К тому же, считает защитник, необходимо различать «разное насилие в быту»: мол, папа приходит с работы пьяный и бьет семью и детей каждый день, или же посчитал, что это воспитательный процесс, — «разные вещи».

— До сих пор у специалистов спор: допустимо ли насилие в воспитательном процессе? И точка здесь не поставлена. Применение телесных наказаний в Швеции отменили в 70-х годах прошлого века. Сингапур и Индонезия же до сих пор практикует телесные наказания в школе. Я не оправдываю такой подход. Но этот вопрос до сих пор спорный. Другое дело, что наш закон трактует все однозначно. Но мой подзащитный совершил это не оттого, что не любил дочь, или ему было скучно, или он сорвал злость. Он применил телесное наказание, думая, что проводит воспитательную работу.



Фото: Елена Бычкова

Суд приговорил Василия И. к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа («домашней химии»).

— Вы превысили рамки дозволенного, проявив насилие. Надеюсь, произошедшее повлияет на вас, и все у вас в семье будет хорошо, — обратился к мужчине судья.

После приговора Василий поделился с TUT.BY эмоциями: «Мне очень стыдно, и привлекли справедливо меня. Я уже сделал выводы. Больше такого не повторится».

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