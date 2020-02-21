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Работы планируют завершить в марте

21.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Т.П.Ясюк поинтересовалась, на каком основании отключался свет без предварительного извещения жильцов и когда будут закончены ремонтные работы.

Кроме этого, по словам обратившейся, замена опор электросетей производится крайне неаккуратно: рабочие оставляют после себя мусор, ямы, которые в конце трудового дня приходится закапывать самим жильцам. «Когда к людям начнут относиться с уважением и делать все аккуратно?» — поинтересовалась заявительница.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный инженер филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» И.М.Ягелавичус:

«Электроснабжение жилых домов по ул. Пирогова осуществляется по ВЛ 0,4кВ № 28,8‚13 от ТП № 276. Воздушные линии построены в 1967 году, они физически изношены. В связи с коллективным обращением жителей ул. Панфилова, Пирогова, 1 пер. Панфилова в адрес филиала «БЭС» в ноябре 2015 г. по вопросу низкого качества напряжения в жилых домах, Научно-исследовательским и проектно-изыскательским РУП «Бел-энергосетьпроект» в 2019-м был разработан строительный проект «Реконструкция ВЛ 0,38кВ от ТП № 276 по ул. Пирогова в г. Борисове», к реализации которого в сентябре 2019г. приступила подрядная организация ОАО «Белсель-электросетьстрой» СМУ-7.

В ходе выполнения данных работ будет построено более 7,5 км воздушных линий 0,4кВ, 2,3 км кабельных линий 10кВ‚ новая трансформаторная подстанция 10./0‚4кВ, реконструирована существующая ТП № 276, смонтировано выносных шкафов учета электрической энергии у более чем 400 бытовых абонентов.

Объемы значительны. Поэтому филиал «БЭС» благодарит за понимание жителей ул. Пирогова, Панфилова, 1 пер. Панфилова и приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

Строительные работы производятся на отключенных воздушных линиях в дневное время суток с включением на ночь. По завершении основных работ будет выполнено восстановление благо-устройства в местах выполнения земляных работ.

Планируемый срок окончания строительства воздушных линий 0,4 кВ — март 2020 года».

 
 
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На «горячую линию» газеты «Адзiнства» обратилась борисовчанка Т.П. Ясюк. Женщина сетовала на то, что на улице Пирогова в связи с реконструкцией электросетей часто...
 
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